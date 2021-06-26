Survivor şampiyonu kim oldu, kim kazandı? Survivor 2021'de nefes kesen final..

Survivor şampiyonu kim oldu, kim kazandı? Survivor 2021'de nefes kesen final..

Survivor 2021 Finali, dün akşam gerçekleşti. Aylar süren maceranın ardından dün akşam, Poyraz ve İsmail ikilisinden biri şampiyon oldu. Peki Survivor 2021 şampiyonu kim oldu, kim kazandı?

Her yıl gerçekleştirilen dünyanın en zorlu yarışma programı Survivor 2021'de dün akşam büyük final heyecanı yaşandı.

6 ay boyunca Dominik Cumhuriyeti'nde mücadele eden yarışmacılar içerisinden Ünlüler takımından İsmail, Gönüllülerden ise Poyraz finalist oldu. Survivor 2021 sezonunun şampiyonu, SMS oylamasıyla belirlendi.

Poyraz ve İsmail'in final koltuğunda oturduğu büyük final gecesinde, Galataport’tan canlı yayımlanan yarışmada, ''Survivor 2021 şampiyonu kim oldu?'' sorusu yanıt buldu.

Peki, Survivor şampiyonu kim oldu, kim kazandı? Survivor birincisi İsmail mi, Poyraz mı oldu? İşte Survivor 2021'de nefes kesen final...

SURVİVOR 2021 ŞAMPİYONU KİM OLDU, KİM KAZANDI?

Survivor 2021 sezonunun birincisi, 25 Haziran Cuma akşamı Galataport’taki canlı yayında belirlendi.

Yaklaşık 6 ay süren yarışmadan eğlenceli anların ekranlara getirildiği gece Acun Ilıcalı, seyircilerden gelen oylar sonrası noter huzurunda sonuçları açıkladı. Survivor 2021'in şampiyonu İsmail Balaban oldu.

ALEYNA'YA BÜYÜK SÜRPRİZ

Hem performansıyla hem de sesiyle öne çıkan Aleyna'ya büyük bir sürpriz açıklandı. Acun Ilıcalı, dördüncü olarak Survivor'a veda eden Aleyna'ya sürprizi şöyle anlattı:

''Bir prodüktör bana ulaştı. Sesinle ilgili bir konu. İnşallah görüşme iyi geçer.''





HAKAN ÇALHANOĞLU DA FİNAL GECESİNDE BOY GÖSTERDİ

Final gecesinde İnter'e transfer olan Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu sürprizi yaşandı. Acun Ilıcalı, milli futbolcuyu "Hakan Çalhanoğlu da aramızda." diyerek takdim ederken Çalhanoğlu da ayağa kalkarak seyircileri selamladı.