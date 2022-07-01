Survivor şampiyonu Nisa'nın Barış'tan önceki sevgilisi ortaya çıktı!

Survivor All Star'ın şampiyonu Nisa Bölükbaşı'nın eski aşkı ortaya çıktı. Sosyal medyanın gündemine oturan o isim...

TV8'in en sevilen yarışması Survivor All Star 2022, her sezon olduğu gibi bu sezonda da nefes kesen mücadelelerle ekrana geldi.

Survivor All Star, dün akşam Tersane İstanbul'da gerçekleşen büyük finaliyle son buldu.

SMS oylaması sonucunda yarışmanın şampiyonu Nisa oldu.

1998 Prag doğumlu Nisa Bölükbaşı, yine aşk hayatıyla gündeme geldi.

Survivor'da ilk yarıştığında Sercan Yıldırım ile anılan Nisa Bölükbaşı, daha sonra Barış Murat Yağcı ile bir ilişki yaşadı ancak bu ilişki 6 ay sonra sonlandı.

Şimdilerde yarışmacı Ogeday Girişken ile sevgili olan Nisa, takipçilerinin yakın takibine girdi.

Survivor 2020 yılında Nisa, ''Bir erkek arkadaşım var, onunla evlenmek istiyorum'' dediği sevgilisiyle ile iletişim ödülü sonrası konuşurken ikili arasındaki diyalog dikkat çekmişti.

Nisa'nın Çek aşkı

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Nisa'nın Barış Murat Yağcı'dan önceki aşkı bakın kim çıktı.

Nisa'nın eski aşkının Jakub Kubco olduğu öğrenildi.