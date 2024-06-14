Survivor şampiyonu Ogeday bakın nereliymiş! İşte Ogeday Girişken'in memleketi Survivor All Star'ın şampiyonu olan Ogeday Girişken'in memleketi merak uyandırdı. İşte Ogeday Girişken'in memleketi...

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TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor All Star 2024'te şampiyon belli oldu.

6 aylık zorlu serüvenin ardından İstanbul'da yapılan canlı yayında gerçekleştirilen oyunlar sonrası şampiyon Ogeday Girişken oldu.

Nefise ile finale kalan Ogeday Girişken canlı yayında oynanan oyun sonrası Nefise'yi 6-2 mağlup ederek şampiyon olmayı başardı.

Ogeday Girişken'in Survivor All Star şampiyonu olması sosyal medyada gündem oldu.

Şampiyon olan Ogeday Girişken hakkında aramalar hız kazandı. Programın sıkı takipçileri Ogeday hakkında merak ettiklerini araştırmaya başladı.

Ogeday hakkında en çok merak edilen ise ünlü ismin memleketi oldu. İşte Ogeday Girişken'in memleketi...

Ogeday Girişken, 27 Nisan 1992 yılında Adana'da dünyaya geldi.

Eğitim hayatına Adana'da başlayan Ogeday Girişken, Marmara Üniversitesi’nde Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü'nü okumaya hak kazandı. Daha sonrasında lisans eğitimini tamamladı.

Sporcu kimliği ile sık sık adından söz ettiren Ogeday o yıllarda da ilgililer tarafından dikkat topladı ve beraberinde kürek sporu dalında Fenerbahçe‘de lisanslı bir sporcu olarak on yıl kadar kürek takımında yer aldı.

Dünya sıralamalarına adını kazıyan Ogeday Girişken 2017 yılında Survivor 2017 yarışmasına katıldı.

Yarışmanın başlamasının ardından parkurlardaki performansı ile kısa zamanda bir adım öne geçmeyi başardı ve o sezonun şampiyonu oldu.