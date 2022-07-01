Survivor şampiyonu olan Nisa kaç para kazanacak? Büyük ödül ne kadar?

Survivor şampiyonu olan Nisa kaç para kazanacak? Büyük ödül ne kadar?

Survivor All Star 2022 şampiyonunun alacağı büyük ödül açıklandı mı?İşte detaylar..

Survivor All Star dün akşam büyük finaliyle son buldu.6 aylık zorlu serüvenin sonunda Adem Kılıçcı ve Nisa Bölükbaşı finale kalmayı başarmıştı.

Dün akşam gerçekleşen SMS oylamasında rakibinden daha fazla oy alarak şampiyon olan isim Nisa Bölükbaşı oldu.

Nisa'nın şampiyon olmasının ardından merak edilen en önemli konu şampiyonun kazanacağı para ödülü oldu.Ancak yarışmayı şampiyon olarak bitiren Nisa'nın ne kadarlık bir ödülün sahibi olduğu henüz netleşmedi.

Geçtiğimiz sezonun şampiyonu olan isim 500 bin TL'lik bir ödül kazanmıştı.Bu sene verilecek ödülün bu miktarın daha üstünde olması bekleniyor..