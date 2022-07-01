Petrol
110.71
1.54%
Euro
17.5046
-0.13%
Dolar
16.741
0.26%
Altın
966.37
-0.37%
Borsa
2444
0.00%
Bitcoin
328.679
2.71%
BTXN Coin
6.80
1.34%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 24 C

    Survivor şampiyonu olan Nisa kaç para kazanacak? Büyük ödül ne kadar?

    Survivor All Star 2022 şampiyonunun alacağı büyük ödül açıklandı mı?İşte detaylar..
    • 01.07.2022 - 11:01
    • Güncelleme : 01.07.2022 - 11:05
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Survivor şampiyonu olan Nisa kaç para kazanacak? Büyük ödül ne kadar?

    Survivor All Star dün akşam büyük finaliyle son buldu.6 aylık zorlu serüvenin sonunda Adem Kılıçcı ve Nisa Bölükbaşı finale kalmayı başarmıştı.

    Survivor şampiyonu olan Nisa kaç para kazanacak? Büyük ödül ne kadar? #1

    Dün akşam gerçekleşen SMS oylamasında rakibinden daha fazla oy alarak şampiyon olan isim Nisa Bölükbaşı oldu.

    Survivor şampiyonu olan Nisa kaç para kazanacak? Büyük ödül ne kadar? #2

    Nisa'nın şampiyon olmasının ardından merak edilen en önemli konu şampiyonun kazanacağı para ödülü oldu.Ancak yarışmayı şampiyon olarak bitiren Nisa'nın ne kadarlık bir ödülün sahibi olduğu henüz netleşmedi.

    Geçtiğimiz sezonun şampiyonu olan isim 500 bin TL'lik bir ödül kazanmıştı.Bu sene verilecek ödülün bu miktarın daha üstünde olması bekleniyor..


    İlginizi Çekebilir

    Ukrayna, Suriye ile diplomatik ilişkileri kesti
    Dünya

    Ukrayna, Suriye ile diplomatik ilişkileri kesti

    M2 işlemcili Apple Macbook Air ön siparişe açılıyor
    Teknoloji

    M2 işlemcili Apple Macbook Air ön siparişe açılıyor

    Sinpaş Kızılbük'te yaz çoktan başladı
    Sinpaş

    Sinpaş Kızılbük'te yaz çoktan başladı

    Görüş Bildir