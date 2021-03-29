TV8 ekranlarında yayımlanan Survivor 2021’in dün akşamki bölümünde birleşme partisi yaşandı. Partinin şarkı yarışmasını kazanan isim belli oldu. Peki, Survivor şarkı yarışmasını kim kazandı?

TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler'in dün ekrana gelen bölümünde birleşme partisi damgasını vurdu.

Yunan yarışmacıların da katıldığı partide şarkı yarışması düzenlendi. Ünlüler ve Gönüllüler takımı yarışmacıları, seçtikleri şarkılar ile milyonların karşısına geçti. Acun Ilıcalı şarkı yarışması için 'O Ses Survivor' ifadesini kullandı.

İlayda Şeker, Yiğit Poyraz ve Aleyna Kalaycıoğlu sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden oldu. Birleşme partisinde Jason Derulo konser verdi, Cemal Can Canseven de DJ'lik yaptı.

Peki, Survivor şarkı yarışmasını kim kazandı? 2021 Survivor birleşme partisi şarkı yarışması ödülü neydi? İşte, Survivor şarkı yarışması birincisi ve ödülü..

SURVİVOR ŞARKI YARIŞMASINI KİM KAZANDI?

Ünlüler ve Gönüllüler takımları, 2021 sezonunun birleşme partisinde bir araya geldi.

Düzenlenen şarkı yarışmasında yarışmacılar şarkılarını seslendirdi ve karşı takım yarışmacılarından puan aldı.

Yarışmanın ilk etabında Aleyna 90 puan ile zirveye yerleşirken İlayda 89 puanla takip etti. Yüksek puana sahip İlayda ve Aleyna ikinci kez performans sergiledi.

Yarışma sonunda, 'Hey Gidi Karadeniz' adlı şarkıyı seslendiren Aleyna Kalaycıoğlu, birinci oldu.

SURVİVOR 2021 ŞARKI YARIŞMASI ÖDÜLÜ NEDİR?

Acun Ilıcalı, 2021 sezonu birleşme partisi şarkı yarışmasının ödülünü açıkladı. Şarkı yarışmasını kazanan Kalaycıoğlu, gelecek yıl Dominik'te 3 yakını ile birlikte tatil hakkı kazandı.