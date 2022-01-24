Survivor Sema, Adem ve Aycan neden yok, hastalandı mı? Ünlüler takımı yıkıldı!

Survivor Sema, Adem ve Aycan neden yok, hastalandı mı? Ünlüler takımı yıkıldı!

Survivor All Star 2022'nin son dokunulmazlık oyununda Sema, Adem ve Aycan'ın yer almaması dikkatlerden kaçmazken flaş bir iddia ortaya atıldı. Peki Survivor Adem, Sema, Aycan neden yok, hastalandı mı?

Yapımcılığını ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın üstlendiği TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor All Star, tüm hızıyla devam ediyor.

Çekimleri Dominik'te gerçekleştirilen ve 'ünlüler-gönüllüler' formatında gerçekleşen Survivor All Star, heyecanlı bölümleriyle nefes kesiyor.

Survivor All Star 2022'nin 23 Ocak 2022 Pazar akşamı ekranlara gelen son bölümünde, ünlüler takımı yarışmacılarından Sema, Adem ve Aycan'ın yer almaması izleyicinin gözünden kaçmadı.

Hem dokunulmazlık oyununda hem de konseyde bulunmayan Adem, Sema ve Aycan için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Acun Ilıcalı, konseyde konu ile ilgili açıklamada bulunurken izleyiciler, "Survivor Adem, Sema ve Aycan neden yok, sakatlandı mı?'' sorularına yanıt aramaya başladı.

Peki Survivor Sema, Adem ve Aycan neden yok, elendi mi? Survivor Sema, Adem ve Aycan hastalandı mı, sakatlandı mı? İşte detaylar...

SURVİVOR ADEM, AYCAN VE SEMA NEDEN YOK?

Survivor All Star Ünlüler takımında yer alan Aycan, Adem ve Sema hakkında sosyal medyada flaş bir iddia ortaya atıldı.

Üç yarışmacının, hem yarışmalarda hem de konseyde yer almaması seyircinin dikkatinden kaçmadı. Bu noktada, "Survivor Adem, Sema ve Aycan neden yok, elendi mi?" sorularına yanıt aranırken Acun Ilıcalı, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Acun Ilıcalı, Survivor 2022 All Star ünlüler takımı yarışmacıları Adem-Aycan ve Sema'nın sağlık sorunları nedeniyle kadroda yer almadığını açıkladı. Ilıcalı'nın açıklamalarının ardından yeni iddialar ortaya atıldı.

Adem-Aycan ve Sema'nın koronavirüse yakalandığı ve 7 günlük karantina sürecinde oldukları iddia edildi. Ancak konuya dair henüz resmi bir açıklama gelmedi.