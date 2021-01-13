Survivor Sena kimdir? Survivor 2021 ilk elenen yarışmacı Sena Özdemir kaç yaşında, nereli?

Survivor 2021 gönüllürler takımından eleme potasına giren Sena, SMS sıralamasında diğer adaylara göre daha az oy alında yarışmaya ilk haftada veda etti. Peki Sena Özdemir kimdir?

Survivor 2021 sezonunda ilk hafta yaşanan eleme gecesinde hayallerine veda eden isim belli oldu.

Eleme potasına giren gönüllüler takımı yarışmacısı Sena ada konseyinde SMS oylaması sonucunda elendi.

Survivor 2021'in elenen ilk yarışmacısı Sena Özdemir ile ilgili olarak Survivor Sena kimdir, kaç yaşında, nereli? soruları merak konusu oldu. İşte Survivor Sena hakkında merak edilenler..

SURVİVOR SENA ÖZDEMİR KİMDİR?

2001 yılında İzmir'de doğan Sena Özdemir, 19 yaşındadır. Survivor Sena Özdemir’in babası Balıkesirli, annesi ise Bulgaristan göçmenidir.

Sena Özdemir, doğma büyüme İzmirli olarak tüm eğitim hayatı da İzmir’de geçti. 10 yaşından beri atletizmle uğraşan Survivor Sena Özdemir, Atatürk Spor Lisesinde okudu.

Şu anda da İzmir büyükşehir belediyesi spor kulübünün lisanslı sporcusu olan Sena Özdemir, Ege Üniversitesi’nde beden eğitimi öğretmenliği 2. sınıf öğrencisidir.

On yaşında başladığı atletizm sporunda Türkiye ve Dünya şampiyonlarında birçok başarısı ve madalyası mevcut. 100 ve 200 metrede çeşitli Türkiye dereceleri olan Sena Özdemir’in liseler arası dünya şampiyonası bayrak yarışında dünya üçüncülüğü bulunuyor.

Sena Özdemir kendini şöyle tanımlıyor:

“Mücadeleci ruhumu, başarının asla tesadüf olmadığını, gücümün ve performansımınım çalışmaktan geldiğini tüm Survivor izleyicilerine göstermek için buradayım. Bu senenin bir kadın şampiyona ihtiyacı vardı. İşte o şampiyon tam karşınızda…”

Sena Özdemir Instagram’da 'senasuozdemirim' kullanıcı hesabı ile yer alıyor.