Survivor Sercan Yıldırım meğer bir dönem Yasak Elma'nın yıldızıyla nişanlanmış! Sarmaş dolaş pozları olay...

Geçtiğimiz yıl Nihan Yönel ile evlenen Survivor All Star'ın iddialı yarışmacısı Sercan Yıldırım, eski nişanlısıyla gündeme geldi. Yıldırım'ın 1,5 yıl aşk yaşadığı isim, Yasak Elma'nın yıldızı çıktı.

Yapımcılığını ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın üstlendiği TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor All Star 2022, birbirinden heyecanlı bölümleriyle izleyicilerin nefesini kesmeye devam ediyor.

Çekimleri Dominik'te gerçekleştirilen Survivor All Star'da ünlüler-gönüllüler takımı yarışmacıları kıran kırana bir mücadele gösteriyor.

Survivor yarışmasının 2020 sezonuyla izleyici karşısına çıkan eski futbolcu Sercan Yıldırım, Survivor All Star 2022 ile yeniden ekranlara döndü.

Sezonun renkli yarışmacılarından olan ve adada sergilediği tavırlarla adından söz ettiren Sercan Yıldırım, sık sık özel hayatıyla magazin gündeminde kendine gelen isimler arasında yer alıyor.

Adı bir dönem Nisa Bölükbaşı ile anılan Yıldırım, aradığı aşkı yoga eğitmeni Nihan Yönel'de buldu.

2021 yılının Aralık ayında Nihan Yönel ile dünyaevine giren Yıldırım, özel hayatı merak konusu oldu.

Hakkında araştırma yapanlar, Yıldırım'ın bir dönem evliliğin eşiğinden döndüğü eski sevgilisini görünce şoke oldu.

ESKİ NİŞANLISI YASAK ELMA'NIN YILDIZI ÇIKTI

Survivor Sercan Yıldırım, 2012 yılında oyuncu Tuvana Türkay ile aşk yaşamaya başladı.

İlişkilerini resmiyete dökmeye karar veren Sercan Yıldırım ve Tuvana Türkay çifti, 2013 yılında nişanlandı.

Ancak 6 ay nişanlı kalan ünlü çift, anlaşamayıp yollarını ayırdı.

Türkay, ''1,5 yıldır beraberiz, altı ay önce nişanlandık. Her şey çok hızlı gelişti. Evliliğe psikoljik olarak hazır hissetmiyorum.'' açıklamasında bulunmuştu.

Daha sonra futbolcu Alper Potukla birliktelik yaşayan Türkay, Sercan Yıldırım'la olan fotoğraflarının kaldırılması için Google'a başvurmuştu.

YASAK ELMA MAZİSİ

Son olarak Kağıt Ev dizisiyle izleyici karşısına çıkan Tuvana Türkay, Yasak Elma dizisinin üçüncü sezonunda rol aldı.

Yasak Elma dizisinde Leyla karakterine hayat veren Tuvana Türkay, hikayesi bitince projeye veda etti.