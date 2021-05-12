Survivor Sergen kimdir? Survivor'dan elenen Sergen Bayar hakkında..

Survivor 2021 yarışmasına yedeklerden katılan ve birçok kez parkur rekoru kıran Sergen Bayar, bu hafta Survivor olma hayallerine veda eden isim oldu. Peki Survivor Sergen kimdir? İşte, biyografisi..

TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışma programı Survivor 2021 sezonunda yarışmaya yedeklerden giren ve ünlüler takımına katılan Sergen Bayar, Survivor 2021'in 18. haftasında adaya veda eden isim oldu.

Takımların karıştırılması sonrasında mavi takıma geçen Sergen, son ada konseyinde eleme adayı oldu. SMS oylamasında en az oyu alan başarılı yarışmacı, çeyrek final öncesinde Survivor'a veda eden isim oldu.

Elemenin ardından arama motorlarından Survivor Sergen Bayar hakkında yoğun bir araştırma başladı. Yarışmada başarılı bir performans gösteren ve birçok defa parkur rekoru kıran Survivor Sergen'in hayatı merak ediliyor.

Peki Survivor Sergen kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Sergen Bayar hakkında merak edilenler...

SURVİVOR SERGEN BAYAR KİMDİR?

16 Eylül 1998 tarihinde Balıkesir Ayvalık'ta dünyaya gelen Survivor Sergen Bayar, İstinye Anadolu Lisesi'nden mezun olmuştur.

1.80 boyunda ve 76 kilo olan başarıllı yarışmacı, eğitimini Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda sürdürmektedir.

Meslek olarak antrenörlükle ilgilenen başarılı yarışmacı, daha öncesinde birçok amatör spor dalıyla uğraşmıştır. Enka Spor Kulübü profesyonel sprinter olan Sergen Bayar, daha sonra bu mesleği bırakmıştır.

Tenis ve 8 senedir crossfit sporlarıyla uğraşan Sergen Bayar, düzensiz olarak da kite surf, Street workout, artistik jimnastik sporlarına da ilgi göstermiş ve uğraşmıştır. Sergen Bayar iyi derecede yüzme bilmektedir.

SURVİVOR’A KATILMA SEBEBİ

Survivor’a katılma sebebi hakkında konuşan Sergen Bayar, antrenman yaparken bile birinin onu izlediğini görünce bundan haz duyan bir kişi olduğunu belirtmiş ve bu sebeple hemen şov yapmaya başladığını ve oyunun içinde olmayı sevdiğini açıklamıştı.

Her zaman oyunun içinde olmak ve oyunun içinde olan en başarılı yarışmacı olmayı istediğini belirten Sergen Bayar, bunu milyonlarca kişi izlerken yapmak istediğini belirtmişti.