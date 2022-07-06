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    Survivor sonuçlarına RTÜK de el attı! 'Tepkiler, yorumlar, şikayetler...'

    Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu'dan Survivor hakkında bir paylaşımda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 06.07.2022 - 09:17
    • Güncelleme : 06.07.2022 - 09:25
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    Survivor sonuçlarına RTÜK de el attı! 'Tepkiler, yorumlar, şikayetler...'

    Survivor All Star 2022 şampiyonu, Nisa Bölükbaşı oldu.

    Yarışmayı 2. olarak Adem Kılıçcı, 3. olarak ise Batuhan Karacakaya bitirdi.

    Survivor finalinin ardından Acun Ilıcalı'ya birçok tepki geldi.

    Acun Ilıcalı gelen tepkilerden sonra, "Gerekirse noter tasdikli oyları yayınlarız. Kimse bizim namusumuza dil uzatmayacak, herkes haddini bilecek" diyerek finallerdeki oylama sonuçlarının oranlarını yayınladı.

    Ancak bu paylaşım da izleyicileri tatmin etmedi.

    RTÜK'ten Survivor açıklaması

    Günler geçmesine rağmen eleştiri ve yorumlar hız kesmeden devam ederken, RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu da açıklamada bulundu.

    Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, Twitter hesabından şu açıklamalarda bulundu:

    "Hem gelen tepkiler hem yorumlar hem de şikayetlere bakacak olursak #SurvivorAllStar2022 yarışmasında yarışma sonuç aşaması veya son finale doğru uygulamaları ile yarışmayı takip edenleri pek de tatmin etmemiş durumda. Birçok açıdan büyük bir tepki var yarışma organizasyonuna."

    Survivor sonuçlarına RTÜK de el attı! Tepkiler, yorumlar, şikayetler... #1

    Survivor sonuçlarına RTÜK de el attı! Tepkiler, yorumlar, şikayetler... #2


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