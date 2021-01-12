Survivor Steven kimdir? Steven Salam nereli, kaç yaşında? Survivor 2021 Steven Salam ne iş yapıyor?

Survivor Steven kimdir? Steven Salam nereli, kaç yaşında? Survivor 2021 Steven Salam ne iş yapıyor?

Survivor 2021 gönüllüler takımı yarışmacısı Steven Salam, dikkat çeken isimlerden biri oldu. Wakanda sevinci ve yarış performansıyla ilgileri üzerinde toplayan Steven Salam kimdir, nereli, yaşı kaç?

Survivor 2021 sezonunda gönüllüler takımını için ter dökecek olan yarışmacı Steven Salam, renkli kişiliğiyle Survivor izleyicilerinin merak ettiği bir kişi olarak öne çıktı.

Steven Salam'ın kazandığı oyunlar sonrası Wakanda Forever diye sevinç yaşaması, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Akabinde Steven Salam'a dair bilgiler merak konusu oldu. Peki Steven Salam kimdir, ne iş yapıyor, nereli ve kaç yaşında? İşte merak edilen bilgiler..

SURVİVOR STEVEN SALAM KİMDİR?

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde dünyaya gelen Salam 2011 yılında Türkiye’ye geldi.

Lise ve üniversite öğrenimini Türkiye’de tamamlayan Salam geçtiğimiz sene Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nden mezun oldu.

Spor bilimleri fakültesinde futbol antrenörlüğü okuyan Salam amatör olarak futbol da oynadı. Geçen sezon şampiyon olarak 1. Amatör Lig’den Süper Amatör Lig’e yükselen İzmir Karayollarıspor’da futbol oynayan Salam Survivor’da da şampiyonluk istediğini söylüyor.

Steven salam Survivor’a katılmasındaki ilk nedenin Survivor’ı çok sevmesinin olduğunu belirtiyor. Dünyaya geldiği Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ndeki günlük hayatın Survivor yarışması ile benzediğini belirten Salam ada şartlarına kolaylıkla uyum sağlayabileceğini söylüyor.

Survivor’da kendisini kanıtlayacağından emin olduğunu belirten Salam hız kuvvet ve çabukluk konularında kendisine güvendiğini belirtiyor.

Survivor’da yarışmanın en büyük hayali olduğunu dile getiren Salam yarışmaya 4 yıldır aralıksız başvurduğunu da eklemeden edemiyor. “İnandığınız zaman başaramayacağınız bir şey yoktur” diyen Salam “İnşallah inandığım o şeye ulaşacağım” diyerek şampiyonluk yolundaki iddiasını da ortaya koyuyor.

STEVEN SALAM INSTAGRAM HESABI

Survivor izleyicileri, 2021 Survivor yarışmacısı Steven Salam’ın sosyal medyasının olup olmadığını da aratıyor.

Survivor’da şampiyon olmak istediğini dile getiren Survivor Steven’ın Instagram kullanıcı adı ‘steven_salam’dır.

WAKANDA FOREVER NEDİR?

Survivor 2021 gönüllüler takımı yarışmacısı Steven Salam’ın, tanıtımda kullandığı ‘Wakanda Forever’ kelimeleri de pek çok kişi tarafından merak edildi.

İnsanlar, ‘Wakanda nedir, Wakanda nerede, gerçek mi?’ gibi soruların yanıtlarını aradı.

Wakanda, Amerikan çizgi roman şirketi Marvel tarafıntan yaratılan hayali bir ülkedir. Çizgi romanda Doğu Afrika'da yer aldığı bilinen Wakanda, 2018 yapımı Kara Panter filminde gündeme gelmiştir.