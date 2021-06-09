Survivor Steven kimdir? Survivor'dan elenen Steven Salam hakkında..

Survivor 2021'de Gönüllüler takımında yarışmaya başlayan ve renkli kişiliğiyle dikkat çeken Steven Salam, bu hafta Survivor olma hayallerine veda eden isim oldu. Peki Survivor Steven kimdir?

TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışma programı Survivor 2021 sezonunun başında Gönüllüler takımında yarışmaya başlayan Steven Salam, Survivor 2021'in 23. haftasında adaya veda eden isim oldu.

Takımların karıştırılması sonrasında mavi takıma geçen Steven, son ada konseyinde eleme adayı oldu. SMS oylamasında en az oyu alan başarılı yarışmacı, büyük final öncesinde Survivor'a veda eden isim oldu.

Elemenin ardından arama motorlarından Survivor Steven Salam hakkında yoğun bir araştırma başladı. Yarışmada başarılı performansı ve hızıyla dikkat çeken Survivor Steven'in hayatı merak ediliyor.

Peki Survivor Steven kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte sempatik tavırlarıyla büyük beğeni toplayan Steven Salam hakkında merak edilenler...

SURVİVOR STEVEN SALAM KİMDİR?

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde dünyaya gelen Steven Salam, 2011 yılında Türkiye’ye gelmiştir. Lise ve üniversite öğrenimini Türkiye’de tamamlayan Salam, geçtiğimiz sene Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nden mezun olmuştur. Spor Bilimleri Fakültesi'nde futbol antrenörlüğü okuyan Salam, amatör olarak futbol da oynamıştır.

Geçen sezon şampiyon olarak 1. Amatör Lig’den Süper Amatör Lig’e yükselen İzmir Karayollarıspor takımında oynadığını belirten Steven Salam yarışmaya dair duygularını, "Şimdi ise asıl maceraya gidiyorum SURVİVORA" sözleri ile açıklamıştır.