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    Survivor Sude Burcu ve Mert Öcal'dan aşk pozu! Kardeşini görenler inanamadı..

    Survivor'ın ardından aşk yaşamaya başlayan Sude Burcu ve Mert Öcal sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor..
    • 30.06.2022 - 10:43
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    Survivor Sude Burcu ve Mert Öcal'dan aşk pozu! Kardeşini görenler inanamadı..

    Survivor yarışmasıyla tanışan ve sevgili olan Sude Burcu ve Mert Öcal aşklarına dolu dizgin devam ediyor.

    Sosyal medyada sık sık beraber fotoğraf paylaşan ikili gündemden düşmüyor.

    Survivor Sude Burcu ve Mert Öcal dan aşk pozu! Kardeşini görenler inanamadı.. #1

    Sude Burcu kardeşi Simge Burcu ve sevgilisi Mert Öcal ile olan bir fotoğrafı instagram hesabından takipçileriyle paylaştı kardeşinin benzerliği dikkatlerden kaçmadı.

    Survivor Sude Burcu ve Mert Öcal dan aşk pozu! Kardeşini görenler inanamadı.. #2

    Survivor Sude Burcu ve Mert Öcal dan aşk pozu! Kardeşini görenler inanamadı.. #3


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