Survivor Sude Burcu'nun kardeşi Simge'yi görenin içi ısındı! Peş peşe cesur pozlar...

Survivor All Star 2022 kadrosunda yer alan ve Mert Öcal ile ilişkisiyle dikkatleri çeken Sude Burcu'nın kız kardeşi Simge Burcu'yu görenler, "güzellikle ablasını sollamış" yorumunda bulundu.

TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor, All Star 2022 kadrosuyla seyircisiyle buluşuyor.

Sezonun en çok konuşulan isimlerinden birisi, Gönüllüler Takımı yarışmacısı Sude Burcu, ilk bölümlerden beri adından söz ettirmeyi başarıyor.

Ünlüler takımından Mert Öcal ile aşk yaşaması ile Survivor gündeminden düşmeyen Burcu, özel hayatı ile izleyicilerin merak konusu.

1996 yılında İzmir'de dünyaya gelen Sude Burcu, Manisa Celal Baya Üniversitesi'nde Spor Bilimleri Fakültesi'nde okuyor.

KIZ KARDEŞİ GÜZELLİĞİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Sude Burcu'nu kendisi gibi sporcu kardeşi Simge Burcu'yu görenler ise şaşkınlığını gizleyemiyor.

Simge Burcu, ablası Sude Burcu'nun arkasında olduğunu sık sık dile getiriyor.

Instagram'da 20 bine yakın takipçisi bulunan Simge Burcu, kardeşi Simge Burcu, güzelliğiyle görenleri büyüledi.

Burcu'nun pozlarına beğeni yağarken, ablasından daha güzel olduğu yorumları da peş peşe geldi.

"HERKES AHLAK BEKÇİSİ"

Tekvandocu Simge Burcu, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir paylaşımda, ablası Sude Burcu'ya her koşulda destek olduğunu, ''Herkes ahlak bekçisi olmuş. İnsan, onu ilgilendirmeyen bir konu hakkında 'Bu konu beni ilgilendirmiyor, yorum yapmam doğru olmaz' diyebiliyor mu? Bu önemli.'' ifadelerini kullanmıştı.