Survivor Sude Burcu'yu bir de Instagram'da görün! Bikinili pozlarıyla nefes kesiyor

Survivor Sude Burcu'yu bir de Instagram'da görün! Bikinili pozlarıyla nefes kesiyor

Survivor All Star 2022 sezonunun iddialı yarışmacılarından Sude Burcu, güzelliğiyle sosyal medyanın gündemine oturdu. Burcu, cesur paylaşımlarıyla takipçilerinin beğenisini kazandı.

Yapımcılığını ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın üstlendiği TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor All Star 2022, birbirinden heyecanlı bölümleriyle izleyicilerin nefesini kesmeye devam ediyor.

Çekimleri Dominik'te gerçekleştirilen ve 'ünlüler-gönüllüler' formatında gerçekleşen Survivor All Star, yarışmacılarıyla da sık sık gündeme geliyor.

2019 yılında katıldığı Survivor yarışmasıyla milyonların tanıdığı bir isim haline gelen Sude Burcu, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor.

Şimdilerde Survivor All Star 2022 sezonunun Gönüllüler takımında yarışan Burcu, Instagram hesabından paylaştığı cesur pozlarıyla adından söz ettiriyor.

2019 SURVİVOR TÜRKİYE-YUNANİSTAN İLE TANINDI

1996 yılında İzmir'de futbol antrenörü bir baba ve pilates eğitmeni bir annenin kızı olarak dünyaya gelen Sude Burcu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden mezun oldu.

Profesyonel spor hayatını İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde sürdüren Burcu, aynı zamanda zumba eğitmenliği de yapıyor.

Burcu, 2019 yılında katıldığı Survivor Türkiye Yunanistan ile geniş kitleler tarafından tanınmıştı.

BİKİNİLİ POZLARINA BEĞENİ YAĞDI

Survivor All Star 2022 sezonuyla ekranlara geri dönen Sude Burcu, güzelliğiyle sosyal medyanın gündemine oturdu.

Instagram'da 150 bin takipçisi bulunan Burcu, bikinili paylaşımlarıyla beğeni yağmuruna tutuldu.