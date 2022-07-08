Survivor sunucusu Murat Ceylan eski yarışmacıyla görüntülendi! 'Arabamı çok özlemişim'

Survivor'ın başarılı sunucusu Murat Ceylan yarışmanın yorgunluğunu atıyor.Bol bol gezdiğini ifade eden Murat Ceylan eski Survivor yarışmacısı ile lüks aracında görüntülendi..

Survivor yarışmasıyla ünlenen isimler arasında yer alan Murat Ceylan yarışmanın ardından İstanbul'da lüks aracıyla dolaşırken görüntülendi.

Daha önce iki kez yarışmacı olarak mücadele ettiği Survivor yarışmasının artık sunuculuğunu yapan Murat Ceylan son yıllarda büyük çıkış yakaladı.

Acun Ilıcalı'nın her fırsatta sunuculuğunu övdüğü Murat Ceylan şimdilerde İstanbul'da yarışmanın yorgunluğunu atıyor.

Murat Ceylan eski Survivor yarışmacılarından Gizem Memiç ile beraber görüntülendi.Murat Ceylan "Arabamı çok özlemişim" ifadelerini kullanarak bol bol gezdiğini ifade etti.

Murat Ceylan'ın Gizem Memiç ile birlikte görüntülenmesi sosyal medyada geniş yer bulurken bir çok kişi acaba aşk mı yaşıyorlar sorusunu gündeme getirdi..