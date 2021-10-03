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    Survivor sunucusu Murat Ceylan ve Tuvana Türkay aşk mı yaşıyor? O detay iddiaları güçlendirdi!

    Survivor sunucusu Murat Ceylan ile ünlü oyuncu Tuvana Türkay'ın aşk yaşadığı iddia edildi. Etiler'de görüntülenen Türkay, kendisine yöneltilen aşk iddiaları sorularını yanıtsız bıraktı.
    • Haber Merkezi
    • 03.10.2021 - 15:04
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    Survivor sunucusu Murat Ceylan ve Tuvana Türkay aşk mı yaşıyor? O detay iddiaları güçlendirdi!

    ''Kağıt Ev'' dizisi final yaptıktan sonra, yönetmenliğini Abdullah Oğuz'un üstlendiği "Çember" serisinde boy gösteren ünlü oyuncu Tuvana Türkay, magazin dünyasının dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor.

    Instagram'da 2,6 milyon takipçisi bulunan Tuvana Türkay, özel hayatıyla da merak konusu oluyor.

    Bir süredir yalnız olan oyuncu hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. Türkay'ın kısa süre önce gönlünü Survivor sunucusu Murat Ceylan'a kaptırdığı öne sürüldü.

    "MURAT CEYLAN İLE AŞK YAŞADIĞINIZ DOĞRU MU?"

    Önceki gün Etiler'de bir mekan çıkışı görüntülenen 31 yaşındaki güzel oyuncu, kız arkadaşları ile birlikte bir mekanda sohbet etti.

    Keyifli halleri dikkatlerden kaçmayan Türkay, çıkışta basın mensuplarını karşısında görünce yüzü asıldı.

    Hürriyet'in haberine göre güzel oyuncu, ''Murat Ceylan ile aşk yaşadığınız doğru mu?'' sorusunu cevapsız bıraktı. Türkay'ın sessizliği, aşk iddialarını kuvvetlendirdi.

    Survivor sunucusu Murat Ceylan ve Tuvana Türkay aşk mı yaşıyor? O detay iddiaları güçlendirdi! #1

    KALP EMOJİSİ KOYDU

    Sunucu Murat Ceylan, geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan Tuvana Türkay'ın fotoğraflarını beğenip altına kalp emojisi koymuştu.

    Survivor sunucusu Murat Ceylan ve Tuvana Türkay aşk mı yaşıyor? O detay iddiaları güçlendirdi! #2

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