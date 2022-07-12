Survivor sunucusu Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur minileriyle nefes kesti! 'Ateş gibisin'

Survivor Ekstra sunucularından Semih Öztürk'ün Ütopya programında tanışıp evlendiği fenomen eşi Kurretülayn Matur, kırmızı büstiyer ve etek takımıyla beğeni topladı.

Acun Ilıcalı'nın TV8 ekranları için hazırladığı ''Ütopya'' adlı yarışma programı şampiyonluğu ile ünlenen Semih Öztürk, özel hayatıyla da damga vurmuştu.

Kurretülayn Matur ile inişli-çıkışlı ve oldukça gergin bir ilişki yaşıyan Semih Öztürk, yarışma sonrası evlendi.

2016 yılında da Survivor'a katılarak ününe ün katan Semih Öztürk, şimdilerde Survivor Ekstra programının yorumcuları arasında yer alıyor.

Kendine has yorumlarıyla dikkati çeken Semih Öztürk ve eşi Kurretülayn Matur, magazin dünyasının dikkat çeken çiftleri arasında yer alıyor.

Ana Yüreği, Şefkat Tepe, Fatmagül'ün Suçu Ne gibi yapımlarda rol alan Kurretülayn Matur, sosyal medyada fenomen haline geldi.

Kurretülayn Matur'un bayram pozu

Mardinli bir baba ve Ispartalı bir annenin kızı olan Kurretülayn Matur, sosyal medya hesabından paylaştığı iddialı pozlarıyla herkesin dikkatini çekiyor.

Instagram'da 1 milyona yakın takipçisi bulunan Kurretülayn Matur, bayram pozunu takipçileriyle paylaştı.

Kırmızı büstiyer ve mini eteğiyle dikkatleri çeken Matur, beğeni yağmuruna tutuldu.