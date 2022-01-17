Survivor tarihinde ilk: Sürgün kampı nasıl bir yer?

Her yıl zorluk derecesini artıran Survivor’da bu sezon daha önce hiç görülmeyen sürgün kampı kuralı da yarışmaya eklendi. Peki sürgün kampı nedir, sezon boyunca olacak mı? İşte ayrıntılar...

Survivor All Star 2022, sezona oldukça hareketli başladı.

Ünlüler ve Gönüllüler takımlarının mücadelesi heyecanlı anlara sahne olurken, izleyiciler formatta yeni bir sürprizle karşılaştı.

Survivor'da artık "Sürgün Kampı" var...

Kampa ilk giden isim Birsen, ikinci isim ise Sercan oldu.

Peki sürgün kampı nedir, şartları neler? İşte Survivor All Star 2022 Sürgün Kampı hakkında merak edilenler...

SURVIVOR SÜRGÜN KAMPI NEDİR?

Acun Ilıcalı, sürgün kampının detaylarını konseyde açıkladı.

"Survivor'da bu yıl ilk haftaya mahsus olmak üzere 'sürgün kampını' başlatıyoruz." diyen Ilıcalı, "Bu akşam sizden biri buradan ayrılacak ve tek başına kalacak. Bu akşam bir yarışmacıyı sürgün kampına yollayacaksınız. Yarın bir dokunulmazlık daha oynayacaksınız, ikinci yarışmacı da sürgün kampına gidecek.

3. ve 4. yarışmacı da sürgün kampına gittikten sonra bu 4 yarışmacıdan biri Survivor'a veda edecek. Hiçbir şekilde oyunlara girilemeyecek. 4 gün boyunca bu arkadaşlar kimseyle iletişim kurmayacak." ifadelerini kullandı.

SÜRGÜN KAMPI KURALLARI