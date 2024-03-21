Survivor Turabi'den olay yaratan paylaşım: "Yine ölmedim" Turabi Çamkıran sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile hayranlarını sevindirdi. İşte Turabi'nin son Instagram paylaşımı...

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Yaşadığı sakatlık sebebiyle Survivor'a erken veda eden Turabi Çamkıran, yaptığı paylaşımlar ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Survivor'da ki kez şampiyonluk yaşayan Turabi bir süredir sağlık problemleri yaşıyordu.

Sakalık nedeniyle Survivor All Star'dan çekilen Turabi Çamkıran son olarak hastanelik olduğunu ve yoğun bakımda tedavi gördüğünü açıklamıştı.

Sağlık durumu merak edilen Turabi sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaptı.

Taburcu olduğunu açıkladı

Turabi Çamkıran sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile taburcu olduğunu açıkladı.

Turabi paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"Bazılarınıza kötü bir haberim var. Ben iyiyim. Yine ölmedim. Sonunda taburcu oldum. Ölmez sağ kalırsam eğer tüm kıtalarda şampiyon olacağım inşallah. Allah, Reality Tv Show’da yarışırken ölmeyi nasip eder bana inşallah. Çok amin."