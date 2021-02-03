Survivor Türkiye'de adaya veda eden Duygu oldu

Survivor'da 4. haftanın eleme adayları olan Duygu, Ayşe ve Reşat arasında SMS mücadelesi yaşandı. Cumartesi akşamı verilen oy sonuçlarına göre adaya veda eden isim, Duygu oldu.

Survivor 2021'de dün akşam, sezonunun dördüncü eleme heyecanı yaşandı.

Eleme konseyi öncesinde Ünlüler ile Gönüllüler, iletişim oyunu için karşı karşıya geldi.

İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ ÜNLÜLER KAZANDI

Bu haftaki Survivor iletişim ödülü; arkadaşlarından gelen fotoğraflı mesajları okumak olarak açıklandı.

Ödülünü kazanmak, sevdikleri ile herhangi bir şekilde iletişim kurabilmek için kıyasıya mücadele veren takımların kazananı Ünlüler oldu.

19. bölümüyle ekranlara gelen Survivor Türkiye'de aynı akşam adaya veda eden dördüncü isim de belli oldu.

Survivor'da adaya veda eden isim belli oldu VİDEO

DUYGU ELENDİ

Haftanın 2 dokunulmazlık oyununu da kaybeden gönüllüler takımı Duygu ve Poyraz'ı aday göstermişti. SMS birincisi olan Poyraz'ın adaylığı düşmesinin ardından Dora ise ikinci oldu.

En az oyu alan Duygu Serap Salman, Survivor'a veda eti.

"ÇOK ŞEY KAYBETTİM"

Duygu, ''Buraya gelirken çok şey kaybettim. Şu an kaybetmiş olarak görünüyorum ama çok güzel duyguların farkına vardım. Anne, baba, eş, dost, arkadaş bunların kıymetini anladım. Samimiyet bu hayatta benim için en önemli şey oldu. Oyun olmadan kumpas olmadan... Sivri dilli ve sert biriyim. Hayattaki en büyük problemim. Ben böyle biriyim ama bazen olmuyor. ''dedi.