Survivor Türkiye’de bir isim daha diskalifiye oldu

Yaşadığı sakatlıktan dolayı 1 haftadır oyunlara çıkamayan Meryem Kasap, doktor raporu sonrası Survivor’a veda etti. Üzücü haberi Acun Ilıcalı, yayın sırasında verdi.

Survivor Türkiye 2021'de dokunulmazlık oyununda büyük heyecan yaşandı.

Gönüllüler ile farkı açan ünlüler, daha sonra büyük bir şok yaşadı. Yarışmada büyük bir başarı sonucu geri dönen gönüllüler takımı oyunu 9-8'e getirdi.

Dokunulmazlık oyununu kazanan ise gönüllüler takımı oldu.

Gönüllüler takımı üst üste 9 sayı alarak büyük bir başarıya imza attı.

Ada konseyinde haftanın ikinci eleme adayı, dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımından İlayda Şeker oldu.

ACUN ILICALI ÜZÜCÜ HABERİ VERDİ

Acun Ilıcalı, konseye gelen yarışmacılara üzücü bir haber verdi.

Ilıcalı, "Meryem'in ciddi bir sakatlığı var. Bununla ilgili doktorumuz çalışmalar yaptı ve Meryem'in sakatlığı ciddi durumda. Doktorumuzla bir kez daha konuştum. Bu sabah itibarıyla Metin Kuş'tan aldığım rapora göre Meryem’in Survivor'a devam etme şansı yok. Bana göre final adaylarından biriydi." dedi.

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GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Meryem Kasap ise aldığı haber sonrası gözyaşlarını tutamadı.

Geçtiğimiz yıl da sakatlığından dolayı yarışmadan diskalifiye edilen Meryem, "Acun Bey nasıl başlasam bilmiyorum. Yani iki sene üst üste istediğim platformda bir sağ dizim sonra sol dizim, travma gibi bir şey. Hayatta yüzde 1 bile bir şans faktörü varsa gerçekten benim hayatımda yok. Hissettiğim çok şey var ama demek ki her şeyin hayırlısı böyleymiş. Bu da benim şansım mı diyeyim, kaderim mi diyeyim bilmiyorum." diye konuştu.

Başarılı yarışmacılardan biri olan Meryem’in vedası, yarışmacı arkadaşlarını da üzdü.