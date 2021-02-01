Survivor Türkiye'de bir yarışmacı daha diskalifiye oldu

Dokunulmazlık oyununun ardından duygusal anların yaşandığı Survivor’da Doktor Metin Kuş, yarışmacılardan Emin'in sakatlığı nedeniyle adadan ayrılmak zorunda kalacağını duyurdu.

Survivor Türkiye’nin dün akşam yayınlanan bölümünde, dokunulmazlık yarışmasını kazanan takım belli oldu.

Ünlüler takımı, önceki günkü başarısına bir oyun daha ekleyerek konseye rahat gitmeye hak kazandı.

Gönüllüler takımı ise bir aday daha çıkardı. O isim de başarılı yarışmacı Poyraz oldu.

Acun Ilıcalı oylama sonrası yaptığı açıklamada, "Bu oylamadan anladığım Gönüllüler takımı bir strateji yapıyor." dedi.

METİN KUŞ'TAN AÇIKLAMA

Fragmanda da yayınlanan ve herkesin merak ettiği olay ise açığa kavuştu.

Emin, sakatlığı nedeniyle Survivor'dan diskalifiye oldu. Metin Kuş, dokunulmazlık oyunu sonrası Gönüllülerin yanına gelerek üzücü haberi verdi.

Metin Kuş, “Sizinle ilk gün ne konuştuk. İlk bir ay lütfen kendinize dikkat edin. Ama ciddi bir sorunumuz var. Hakikaten çok üzgünüm. Kötü bir kırığın var, izin ver bana Emin. Hepiniz bana emanetsiniz. Senin bir kırığın var, bazı kırıklar acı yapmaz. Dünkü filmin de sonucu geldi dizinde bir kırık var, maalesef devam edemeyeceksin.” dedi.

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GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Emin ise büyük şok yaşadıktan sonra yaptığı açıklamada, "Benim ağrım yok, bırak gidebildiğim yere kadar gideyim. Bana en azından iki hafta bir süre ver." dedi.

Gönüllüler,açıklama sonrası gözyaşlarına boğuldu.

KONSEYDE AÇIKLAMA

Acun Ilıcalı konseyde yaptığı açıklamada, "Bu sene sakatlık kabusu yakamızı bırakmıyor. Maalesef Gönüllüler bir yarışmacı kaybettiler. Emin'in sakatlığı tahminimizin çok üstünde bir sakatlık. Survivor'da sakatlıklarla çok boğuştuk. Emin'in durumu, Metin ağabeyden net olarak öğrendiğim şekilde anlatıyorum sağ dizinde kritik bir kırık var. Bu kırık ilerledikçe büyür diyor Metin ağabey ve ömür boyu sakat kalabilir. İyileşmesi minimum bir ay ama uzun süre de sporla bir alakası olamayacak. Geçen sene Ersin ile aynı şeyi yaşadık. Şimdi de Emin için çok üzgünüz. '3 yıldır bu hayali yaşıyordum beni yollamayın lütfen' demiş. Ama maalesef sakatlık konusunda çok dikkatli olmamız lazım ve bir hayalin sonu." ifadelerini kullandı.