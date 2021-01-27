Survivor Türkiye’ye veda eden isim belli oldu

Survivor Türkiye’ye veda eden isim belli oldu

İlkini ünlülerin ikincisini ise gönüllülerin kazandığı dokunulmazlık oyununda kaybedeni SMS birincisi olan İsmail Balaban belirledi.

Survivor Türkiye 2021’de eleme heyecanı yaşandı.

Güne iletişim oyunu ile başlayan ünlüler ve gönüllüler, kıyasıya mücadele etti.

Yarışmacıların iletişim kurma şansını elde etmek için mücadele verdiği oyunda, su kaydırağı ile başlayan parkurda türlü engeller ortaya çıktı.

İLK İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ ÜNLÜLER KAZANDI

Güç ve dengenin gerektiği oyunda, ünlüler takımı farkı açarak oyunun sonunda skoru 10-5 yaptı. Survivor'da ilk iletişim oyununu böylece kazanan takım ünlüler oldu.

Aynı günün gecesinde de haftanın elenen isim belli oldu.

Ada konseyinde gönüllüler takımında SMS birincisi seçilen Poyraz eleme potasına Duygu'yu gönderirken, ünlülerde SMS birincisi olan İsmail Bahar'ın ismini söyledi.

Survivor 2021'e veda eden isim Bahar oldu İZLE

BAHAR ELENDİ

Böylece bu haftanın eleme adayları Aleyna, İlayda, Duygu ve Bahar oldu.

4 eleme adayı arasında yapılan SMS oylamasının ardından Survivor'dan elenen isim Bahar oldu.