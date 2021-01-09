Survivor Uğurtan kimdir? Uğurtan Dora kaç yaşında, mesleği nedir?

Uğurtan Dora, Survivor 2021 sezonunda gönüllüler takımında yarışıyor. İzleyicilerin radarına çoktan girmiş olan Uğurtan Dora kimdir araştırılıyor. İşte Uğurtan Dora hakkında merak edilenler..

Survivor Türkiye 2021 gönüllüler takımındaki isimlerden biri Uğurtan Dora.

9 Ocak günü ilk bölümyle TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışmasında Uğurtan Dora karakteri ve tavırlarıyla izleyicilerin merak konusu oldu.

Hayatına dair bilgiler araştırılıan Survivor Uğurtan kimdir, kaç yaşındadır? Uğurtan Dora'nın mesleği nedir? İşte detaylar..

SURVİVOR UĞURTAN DORA KİMDİR?

Survivor yarışmacısı Uğurtan Dora, 7 Kasım 1984 İstanbul’un Şişli semtinde doğmuştur. Uğurtan Dora 37 yaşındadır.

2000’de Saint Benoit Fransız Lisesi ortaokul bölümünden mezun olan Survivor Uğurtan Dora, 2004 yılında Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi’ni tamamladı. Survivor Uğurtan Dora, yüksek öğrenimini ise Dokuz Eylül Üniversitesi'nde İktisat bölümünde yaptı.

Survivor 2021 izleyicilerinin merak ettiklerinden biri de, Uğurtan Dora’nın ne iş yaptığı. Fas, Cezayir, Tunus ve İran’da IMMİB ticaret heyeti ve bakanlar kurulu adına tercümanlık yapan Dora, Yves Rocher’da 2013-2018 yılları arasında yönetici olarak görev aldı.

Dora, 2000 yılında bu yana 50’dan fazla reklamda rol aldı.

Birçok spor dalıyla ilgili olan Survivor Uğurtan Dora; su topu, jimnastik, kürek, basketbol ve fitness’la uğraştı. Öte yandan Dora’nın, ENKA – TOFAŞ - Beykozspor’da lisanslı olarak basketbol geçmişi de bulunuyor.

SURVIVOR UĞURTAN DORA INSTAGRAM HESABI

Instagram’da an itibarıyla 1500 takipçisi olan Survivor Uğurtan Dora, hesabını 'ugurtandora' kullanıcı adıyla kullanıyor.