Survivor yarışmacısı hakkında darp iddiası! Sevgilisini dövdü, yastıkla boğdu...

Eski Survivor yarışmacılarından Yunus Emre Özden hakkında sevgilisinden şaşırtan iddialar ortaya atıldı. Yunus Emre Özden'in sevgilisi Bedia Gözen şiddet gördüğünü açıkladı.

Eski Survivor yarışmacısı Yunus Emre Özden’le ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Beria Gözen’in hastane odasından yaptığı paylaşımlar gerçeği ortaya çıkardı.

SEVGİLİSİNE ŞİDDET UYGULADI

Yunus Emre Özden, sevgilisi Beria Gözen’i yastıkla boğmaya çalıştı.

Survivor yarışmacılarından Yunus Emre, yarışmada agresif hareketleri nedeniyle sunucu ve yapımcı Acun Ilıcalı tarafından birkaç kez uyarılmıştı.

Beria Gözen yaptığı paylaşımlardan birinde, “Kadına gücü yeten erkekler acizler iyi görünüp numara yaparlar istedikleri olmayınca şiddet her türlüsüne lanet olsun” dedi.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Beria Gözen hastaneden çıktıktan sonra soluğu, Survivor 2020 yarışmacılarından Yunus Emre Özden’i şikayet etmek için karakolda aldı.

Bir sonraki paylaşımında mahkemede hesaplaşacağız diyen Beria Gözen, ayrıca Instagram hesabından şikayetçi olduğuna dair evrakların fotoğrafını da paylaştı.

CEVAP GECİKMEDİ

Yunus Emre Özden ise bu harekete “Kuş eti yemeye alışanların kaplana dişi geçmez.” sözleriyle karşılık verdi.