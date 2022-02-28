Survivor Yasin meğer o yarışmanın damat adayıymış! Evlilik programındaki halleri 'Yok artık' dedirtti

MasterChef ve Survior yarışmaları ile akıllara kazınan Yasin Obuz, Kısmetse Olur yarışmasında da boy göstermiş. Obuz'un Kısmetse Olur'a katıldığını duyan hayranları ise şaşkınlık geçirdi.

Acun Ilıcalı'nın kanalı olan TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışması, uzun zamandır devam ediyor.

Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri üyesi olduğu yarışma, her sene farklı isimleri ağırlıyor.

Birbirinden farklı isimlerin yarıştığı ve yeteneklerini gösterdiği MasterChef'e katılan Yasin Obuz, kısa süre içerisinde dikkatleri üzerine çekti.

Davranışları sayesinde tanınan ve bir kitle edinen Yasin Obuz, MasterChef yarışmasından sonra rotayı Survivor'a çevirdi.

Survivor yarışmasına katılan finale kadar gelen ancak şampiyon olamayan Obuz, bu sene Al Star'da boy gösteriyor.

Yasin Obuz'un sadece MasterChef ya da Survivor geçmişi olduğunu düşünenler ise bir hayli yanıldı...

Başarılı ismin yıllar önce Kanal D ekranlarında yayınlanan Kısmetse Olur yarışmasına katıldığı ortaya çıktı.

YASİN OBUZ KISMETSE OLUR'DA

21 Kasım 1988’de Diyarbakır'da doğan ve 3 kardeşi olan Yasin Obuz, yıllar önce Kısmetse Olur yarışmasında boy gösterdi.

Seda Akgül'ün sunumu ile yayınlana yarışma, reyting rekorları kırmıştı. Gündüz kuşağının sevilen yarışmalarından olan Kısmetse Olur, Yasin Obuz için kısa sürdü.

Damat adayı olarak yarışmadan boy gösteren Yasin Obuz'un yıllar içinde de değiştiği görüldü.

O dönemki hallerinden eser kalmayan Obuz, yakışıklı ve havalı halleriyle yarışmada ilgi çekti.

Yasin Obuz'un Kısmetse Olur'a katıldığını öğrenen hayranları ise "Yok artık" demekten kendisini alamadı.