Survivor Yasin Obuz'un güzelliğiyle büyüleyen Rus sevgilisi Anastasia'ya bakın! Hem güzel hem milyoner...

Survivor Yasin Obuz'un güzelliğiyle büyüleyen Rus sevgilisi Anastasia'ya bakın! Hem güzel hem milyoner...

Survivor All Star'ın renkli yarışmacısı Yasin Obuz'un sır gibi sakladığı Rus sevgilisi Anastasia Petrova, güzelliğiyle herkesi büyüledi. Petrova'nın ortaya çıkan sırrı ise duyanları oldukça şaşırttı.

Yapımcılığını ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın üstlendiği TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor All Star 2022, birbirinden heyecanlı bölümleriyle izleyicilerin nefesini kesmeye devam ediyor.

Çekimleri Dominik'te gerçekleştirilen Survivor All Star'da ünlüler-gönüllüler takımı yarışmacıları kıran kırana bir mücadele gösteriyor.

MasterChef Türkiye'de yarıştıktan sonra Survivor 2020 sezonuyla izleyici karşısına çıkan Yasin Obuz, Survivor All Star 2022 ile yeniden ekranlara döndü.

Sezonun renkli yarışmacılarından olan ve adada sergilediği sıra dışı tavırlarla adından söz ettiren Yasin Obuz, geçtiğimiz günlerde sevgilisinden aldığı mektupla duygu dolu anlar yaşamıştı.

Survivor Yasin'in sır gibi sakladığı ve gözlerden uzak bir yaşam süren Rus sevgilisi Anastasia Petrova'yı görenler şaşıp kaldı.

MASTERCHEF TÜRKİYE İLE TANINDI

1988 yılında Diyarbakır'da dünyaya gelen Yasin Obuz; futbol, basketbol ve voleybolla ilgilendi.

Spora olan ilgisi nedeniyle Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde eğitim gören Yasin Obuz, öğrencilik yıllarında fitness yaptı.

2019 yılında katıldığı MasterChef Türkiye yarışması ile adını tüm Türkiye'ye duyuran Yasin Obuz, 2020 yılında Survivor'a katıldı.

Şimdilerde Survivor All Star 2022 sezonu ile izleyici karşısına çıkan Obuz, aşk hayatıyla gündeme gelmekten kaçınan isimlerden.

YAZDIĞI MEKTUP YASİN'İ AĞLATTI

Geçtiğimiz günlerde kazanılan iletişim ödülünde Yasin Obuz, sevgilisi Anastasia Petrova'dan aldığı mektup nedeniyle duygusal anlar yaşamıştı.

Anastasia Petrova, Yasin Obuz'a yazdığı mektupta, ''Her zaman yanındayım ve seni çok özlüyorum. Hayatımda gerçekten sana ihtiyacım var. Benim için endişelenme, seni bekleyen iyi bir kızım.'' demişti.

GÜZELLİĞİYLE AKILLARI BAŞTAN ALDI

Bu mektup sonrası gözler Anastasia Petrova'ya çevrildi. Sosyal medyayı oldukça akitf kullanan Anastasia Petrova, güzelliğiyle akılları baştan aldı.

Belarus'ta yaşamını sürdüren Anastasia Petrova'nın kültürler arası inceleme alanında eğitim aldığı belirtildi.

MİLYONER İDDİASI

Survivor Yasin Obuz'un sevgilisi Anastasia Petrova, güzelliği ile büyülerken magazin gündemine oturan bir detay dikkatleri çekti.

Sosyal medyada yer alan iddiaya göre; 21 yaşındaki Anastasia Petrova, Rusya'nın milyoner ailelerinden birinin kızı.