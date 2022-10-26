Petrol
91.27
-0.51%
Euro
18.6495
0.53%
Dolar
18.6082
0.03%
Altın
1.001
1.18%
Borsa
4006
0.78%
Bitcoin
379.977
4.54%
BTXN Coin
10.67
0.66%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Güneşli 18 C

    Survivor Yasin, yeni işi ile parayı buldu

    MasterChef ve Survivor yarışmalarının ardından ünlenen Yasin Obuz'un, Beşiktaş'ta bir hamburgerci açtığı ve ciddi paralar kazandığı ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 26.10.2022 - 09:46
    • Güncelleme : 26.10.2022 - 10:11
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Survivor Yasin, yeni işi ile parayı buldu

    MasterChef Türkiye ile tanınan Yasin Obuz, Survivor yarışmasına katıldıktan sonra hafızalara kazındı.

    Yarışmalarda farklı olayları ile gündeme gelen Yasin Obuz, bu kez de maddi durumu ile konuşuluyor.

    Paraya para demiyor

    Ekranlardan uzak bir şekilde yaşamını devam ettiren Obuz'un, Beşiktaş'ta bir hamburgerci işlettiği ortaya çıktı.

    Ünlülerin akınına uğrayan mekanda, Yasin Obuz'un ciddi rakamlar kazandığı iddia edildi.

    Ünlenmeden önce pilavcılık yapan Yasin Obuz'un, büyük paralar kazandığı konuşuluyor.

    Survivor Yasin, yeni işi ile parayı buldu #1

    Survivor Yasin, yeni işi ile parayı buldu #2

    Survivor Yasin, yeni işi ile parayı buldu #3


    'Terör olayı sayısı yüzde 95 oranında azaldı'
    Gündem

    'Terör olayı sayısı yüzde 95 oranında azaldı'

    Sunak'ın kumdan heykeli yapıldı
    Dünya

    Sunak'ın kumdan heykeli yapıldı

    Türk Kadını muhteşem bir yatırım stratejisi buldu!
    Advertorial

    Türk Kadını muhteşem bir yatırım stratejisi buldu!

    Görüş Bildir