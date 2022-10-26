Haberler

Medya Haberleri

Survivor Yasin, yeni işi ile parayı buldu

Survivor Yasin, yeni işi ile parayı buldu

MasterChef ve Survivor yarışmalarının ardından ünlenen Yasin Obuz'un, Beşiktaş'ta bir hamburgerci açtığı ve ciddi paralar kazandığı ortaya çıktı.