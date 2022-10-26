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Survivor Yasin, yeni işi ile parayı buldu
MasterChef ve Survivor yarışmalarının ardından ünlenen Yasin Obuz'un, Beşiktaş'ta bir hamburgerci açtığı ve ciddi paralar kazandığı ortaya çıktı.
- Haber Merkezi
- 26.10.2022 - 09:46
- Güncelleme : 26.10.2022 - 10:11
MasterChef Türkiye ile tanınan Yasin Obuz, Survivor yarışmasına katıldıktan sonra hafızalara kazındı.
Yarışmalarda farklı olayları ile gündeme gelen Yasin Obuz, bu kez de maddi durumu ile konuşuluyor.
Paraya para demiyor
Ekranlardan uzak bir şekilde yaşamını devam ettiren Obuz'un, Beşiktaş'ta bir hamburgerci işlettiği ortaya çıktı.
Ünlülerin akınına uğrayan mekanda, Yasin Obuz'un ciddi rakamlar kazandığı iddia edildi.
Ünlenmeden önce pilavcılık yapan Yasin Obuz'un, büyük paralar kazandığı konuşuluyor.