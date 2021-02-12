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    • Survivor Yiğit Oruçoğlu kimdir, kaç yaşında? 2021 Survivor yedek yarışmacısı Yiğit Oruçoğlu hayatı

    Survivor Yiğit Oruçoğlu kimdir, kaç yaşında? 2021 Survivor yedek yarışmacısı Yiğit Oruçoğlu hayatı

    Survivor 2021'in son bölümünde adaya yeni yarışmacılar katıldı. İzleyiciler, Survivor'ın yeni yarışmacılarından biri olan Yiğit Oruçoğlu’nun hayatını merak ediyor. Peki, Yiğit Oruçoğlu kimdir?
    • Haber Merkezi
    • 12.02.2021 - 13:33
    • Güncelleme : 12.02.2021 - 13:37
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    Survivor Yiğit Oruçoğlu kimdir, kaç yaşında? 2021 Survivor yedek yarışmacısı Yiğit Oruçoğlu hayatı

    2021 Survivor ekranlara gelmeye devam ederken yarışmaya 3 yeni yedek yarışmacı katıldı. Yeni yarışmacılardan biri de Yiğit Oruçoğlu oldu. Ödül oyunu öncesinde tanıtılan yeni yarışmacı, izleyicilerin odak noktası oldu.

    Ünlüler takımına katılan Yiğit Oruçoğlu'nun hayat hikayesi, Survivor izleyicileri tarafından merak ediliyor.

    Peki, Survivor Yiğit Oruçoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte, Yiğit Oruçoğlu hakkında tüm merak edilenler...

    YİĞİT ORUÇOĞLU KİMDİR?

    2021 Survivor yedek yarışmacısı Yiğit Oruçoğlu, 19 Ocak 2000 tarihinde İstanbul, Kadıköy’de dünyaya gelmiştir. Yiğit Oruçoğlu’nun annesi Trabzon, babası ise Erzincanlıdır.

    Yiğit Oruçoğlu, 14 yaşına kadar profesyonel yüzme sporuyla ilgilenmiş ve sonrasında 5 sene aktif basketbol oynamıştır.

    Şu an aktif olarak Crossfit sporu ile ilgilenmektedir.

    İyi derecede İngilizce bilen Oruçoğlu, Doğuş Üniversitesi’nde Endüstri Mühendisliği bölümünde okumaktadır.

    Sporun hep hayatında olduğunu, Survivor’a hayallerini gerçekleştirmek için geldiğini ve yarışmada elinden gelenin en iyisini yapacağını söyleyen Yiğit Oruçoğlu kendisini şu şekilde tanımlamaktadır:

    “Hayallerinin peşinden koşan, hırslı güvenilir ve samimi bir insanım.”

    Survivor Yiğit Oruçoğlu kimdir, kaç yaşında? 2021 Survivor yedek yarışmacısı Yiğit Oruçoğlu hayatı #1

    Survivor Yiğit Oruçoğlu kimdir, kaç yaşında? 2021 Survivor yedek yarışmacısı Yiğit Oruçoğlu hayatı #2

    Survivor Yiğit Oruçoğlu kimdir, kaç yaşında? 2021 Survivor yedek yarışmacısı Yiğit Oruçoğlu hayatı #3

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