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    Survivor yıldızı Öykü Çelik'ten sürpriz proje! Güzel haberi böyle duyurdu

    Survivor 2021 yarışmasında mücadele eden ünlü oyuncu Öykü Çelik, genel yönetmenliğini Onur Tan'ın üstleneceği Star TV'nin yeni dizisi ''Benim Hayatım'' ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
    • Haber Merkezi
    • 23.09.2021 - 16:39
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    Survivor yıldızı Öykü Çelik'ten sürpriz proje! Güzel haberi böyle duyurdu

    Geçtiğimiz sezon TV8'in sevilen yarışma programı Survivor 2021'de yarışan oyuncu Öykü Çelik, yeni sezona iddialı bir proje ile geliyor.

    Çelik, bu sezon Star TV ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan genel yönetmenliğini Onur Tan'ın üstleneceği ''Benim Hayatım'' dizisi ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

    Öykü Çelik, yapımcılığını Bahadır Özdener'in üstlendiği ve bir baba kızın dramı ile güçlü bir ailenin içinde dönen fırtınaları etkileyici bir dille ekrana taşıyacak ola dizide, ''Meral'' karakterine hayat verecek.

    ''BİR HAYIRLI OLSUN ALIRIM''

    Yeni dizisi için yakın zamanda sete çıkacak olan 34 yaşındaki oyuncu, yeni projesini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerine duyurdu.

    Çelik, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafın altına, ''Bir hayırlı olsun alırım.'' notunu düştü.

    Senaryosunu Sadettin Tolan ile Ali Buhara Mete'nin kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Orkun Çatak'ın oturacağı Benim Hayatım dizisinin Ekim ayında Star TV ekranlarında izleyici karşısına çıkacağı konuşuluyor.

    Survivor yıldızı Öykü Çelik ten sürpriz proje! Güzel haberi böyle duyurdu #1

    Survivor yıldızı Öykü Çelik ten sürpriz proje! Güzel haberi böyle duyurdu #2

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