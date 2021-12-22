Survivor yıldızının eski hali sosyal medyayı salladı! Yüzüne ne yaptın Aycan?

Survivor yarışmasına katıldıktan sonra tanınan Aycan Yanaç, güzelliği ile beğeni topluyor. Yeniden Survivor'a gidecek olan Yanaç, ortaya çıkan eski kareleriyle hayranlarını bir hayli şaşırttı.

Uzun süredir ekranlarda olan ve Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu Survivor yarışması, bazı isimleri ön plana çıkardı.

2022 yılında eski yarışmacıların bir araya geleceği ve yeniden yarışacağı yarışma sayesinde, bazı isimler üne kavuştu.

Bu isimlerden birisi olan Aycan Yanaç, sempatik tavırları ve Fenerbahçe sevgisi ile yarışmadayken adından söz ettirmeye başladı.

Yarışmada uzun süre kalan Yanaç finale gitmeyi başaramadı ancak sosyal medyada 1 milyondan fazla takipçi kazandı.

Yarışmanın ardından Gaziantep'te futbol oynayan Yanaç, eski kareleri ile gündeme geldi.

Yanaç'ın eski hali estetik iddialarını gün yüzüne çıkarırken, kilolu halleri ise dikkati çekti.

AYCAN YANAÇ'IN DEĞİŞİMİ

Yarışmadan ayrıldıktan sonra yüzünde değişimler gözlenen Aycan Yanaç, estetikle gündeme geldi.

Yanaç'ın çenesindeki değişim sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı.

Yanaç'ın takipçileri "Çene estetiği mi? Olmamış yaa..." şeklinde yorumlar yaptı. Bazıları ise "Sana ne oldu Aycan" diye sordu.