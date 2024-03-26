Survivor Yunus Emre’nin jet ski kazası pahalıya mal oldu! İşte kazanın Acun Ilıcalı'ya maliyeti Survivor All Star'da meydana gelen jet ski kazası olay yarattı. Yaşanan kazanın Acun Ilıcalı'ya maddi kaybı büyük merak konusu oldu.

ensonhaber.com

TV8'in en çok izlenen programlarından olan Survivor All Star'da korkutan bir kaza meydana geldi.

Survivor’da Nagihan Karadere ve Yunus Emre'nin jet ski kazası adeta yürekleri ağızlara getirdi.

Survivor'ın son bölümünde ödül oyununu kazanan kırmızı takım Turks ve Caicos Adaları'nda ultra lüks bir villada konaklama hakkı kazandı.

Kırmızı takım yarışmacılarının ödül oyununu keyfini çıkarıp jet skiyle turladığı anlarda ise büyük bir kaza oldu.

Jet skinin kontrolünü kaybeden Yunus Emre, Nagihan'ın üzerine hızla ilerledi. Korkunç çarpışmanın sonunda Nagihan'ın kullandığı jet ski, ortadan ikiye bölündü.

Ölümden döndüğünü söyleyen Nagihan, Yunus Emre'ye tepki gösterdi.

Korkunç kaza ada konseyinde ele alındı ve Acun Ilıcalı Yunus Emre'nin cezasını açıkladı.

Acun Ilıcalı, Yunus Emre'ye "Bundan sonraki herhangi bir ödülde kazandığın ödülde asla ve asla herhangi bir araçla buluşturmayacağız" seni' dedi.

Yunus Emre'nin yaptığı kazanın Acun Ilıcalı'ya '3 milyon TL' zarar verdiği iddia edildi.