Survivor'a birleşme öncesi veda eden isim Bora oldu

Survivor'a birleşme öncesi veda eden isim Bora oldu

Gönüllüler takımının 3 dokunulmazlıktan ikisini kazanmasıyla 4 yarışmacıyı eleme potasına gönderen ünlüler takımı, Bora’ya veda etti.

Survivor All Star'da bir eleme gecesi daha yaşandı

İlk oyunu kaybeden ünlüler, eleme potasına Barış Murat Yağcı'yı göndermişti.

İkinci dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler ise eleme yarışına Evrim'i sokmuştu.

KIYASIYA MÜCADELE

Dün akşam gerçekleşen üçüncü ve son dokunulmazlık oyununda da ünlüler ve gönüllüler kıyasıya mücadele etti.

Önce kadınlar ardından erkeklerin yarışını 2-0’la gönüllüler kazandı.

NEFES KESEN ELEME

Ada konseyi ise son zamanların en heyecanlı anlarına sahne oldu.

Strateji uygulamaya çalışan ünlüler takımı, istediklerini yapamadı ve 1 yerine 2 yarışmacısını potaya soktu.

Bu duruma sinirlenen ünlüler takımındaki Nagihan, ”Burası korkakları sevmez ama yüreksizler var. Bu da beni çok üzüyor. Keşke potada olsam.” dedi.

"MANTIKSIZ"

Takımının eleme potasında uyguladığı güçlü aday çıkararak, karşı takımdan bir yarışmacı eleme stratejisini mantıklı bulmadığını dile getiren Batuhan ise “Ben size beni yazmayın demiyorum ancak benim için bu mantıksız. Ama kendime güvenmiyor muyum? Güveniyorum. Bunun ne zaman biteceği belli değil.” şeklinde konuştu.

"EN ENTERESAN KONSEY"

Acun Ilıcalı da ünlüler takımındaki kararsızlık karşısında “Gelmiş geçmiş en enteresan konseyde olduğumuzu söyleyebilirim. Çok heyecanlıyım. Beni çok heyecanlandırdınız. Fikir birliği olmamış. Ne düşünüyorsunuz merak ediyorum.” dedi.

Survivor'a veda eden isim Bora oldu VİDEO

VEDA EDEN İSİM

Kullanılan oylar sonucu üçüncü ve dördüncü gitme adayı Bora ile Adem oldu.

Performans birincisi olan Avatar Atakan son aday olarak Gizem Memiç'i seçti.

Yapılan değerlendirmelerin ardından ünlüler takımından Adem, Barış, Gizem ve Bora eleme potasına giderken gönüllüler takımından Evrim potadaki yerini aldı.

Beş yarışmacı arasında en az oyu olan Bora, dün akşam Survivor'a veda eden isim oldu.

“DÜNYANIN SONU DEĞİL”

Elenmesinin ardından Bora, “Burada kendimden ödün verip yapmayacağım bir hareketi yaptıysam dünyanın sonudur. Ama buradan gitmek benim için dünyanın sonu değil. Bir oğlum var bir hayatım var.” dedi.

Bunun üzerine Acun Ilıcalı, “Dostluğumuz baki. Ama Survivor'da Acun'a yakın ya da uzak fark etmiyor.” ifadelerini kullandı.

HAFTANIN PERFORMANS BİRİNCİLERİ

Bu hafta ünlüler takımında performans birincisi kadınlarda Nagihan, erkeklerde Atakan oldu.

Gönüllülerde ise performans birincisi kadınlarda Seda erkeklerde Berkan oldu.

Böylece bu yarışmacılar eleme potasına girmekten kendisini kurtararak dokunulmazlığı aldı.