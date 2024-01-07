Survivor’a polis operasyonu! Acun Ilıcalı açıkladı… Survivor’un yayınlanacak yeni bölümünden polis operasyonu alarmı. Acun Ilıcalı fragmanda duyurdu…

ensonhaber.com

TV8 ekranlarında seyirciyle buluşan sevilen yarışması Survivor All Star’ın bu kaşam yayınlacak olan yeni bölümü MasterChef’in final bölümü nedeniyle yayınlanmayacak.

Pazartesi akşamı yayınalanacak olan yeni bölüm fragmanında ise şaşırtıcı gelişmeler yaşandı.

Acun Ilıcalı’nın Pazartesi akşamı yayınlanacak olan bölümde, ada konseyi sırasında yapılan açıklamaları gündem oldu.

Ilıcalı, Dominik’te Survivor ekibine polisin operasyon yaptığını duyurdu.

Acun Ilıcalı konuyla alakalı yaptığı duyuruda, "Şaşırdığım çok olay oldu ama bu enteresan bir olay. Ben şu yaşıma geldim, böyle bir şey görmedim. Telefon geliyor. Abi... Efendim. Dominik polisi operasyon yapmış bizimkileri almışlar." İfadelerini kullandı.