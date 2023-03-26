Survivor'da 1 milyon TL'lik ödül! Survivor Birleşme Partisi ne zaman, saat kaçta? Acun Ilıcalı açıkladı... Survivor’da dün akşam eleme heyecanı yaşandı Eleme konseyinde açıklamalarda bulunan Acun Ilıcalı, her yıl olduğu gibi bu yıl da birleşme partisi yapılacağını duyurdu. Peki birleşme partisi ne zaman, saat kaçta? İşte birleşme partisinin detayları…

Bu sezon beklediği çıkışı yakalayamayan Survivor 2023’te dün akşam eleme heyecanı yaşandı. Beklenmedik bir isim adaya veda etti.

Hafta içi oynanan dokunulmazlık oyunu sonucunda Murat Eken, Aziz, Asena, Barış ve Elanur eleme adayları oldu.

Çıkan eleme adayları arasından en düşük oyu alarak Survivor 2023’e birleşme partisi öncesi veda eden isim Elanur oldu.

Eleme konseyinde Acun Ilıcalı, her sezon olduğu gibi bu sezon da Birleşme Partisi yapılacağını duyurdu.

Patinin dikkat çeken detaylarından biri de para ödülü oldu. Birleşme Partisi için nefesler tutuldu. Peki Birleşme partisi ne zaman, saat kaçta? İşte detayları…

Birleşme Partisi ne zaman?

Survivor’da bu sezon birleşme partisi için nefesler tutuldu. Acun Ilıcalı iki hafta öncesinden tarihi duyurmuştu. Buna göre Survivor 2023 Birleşme Partisi bu akşam yayınlanacak. Yarışmacılar arasında şarkı yarışması gerçekleşecek.

1 milyon TL ödül!

Acun Ilıcalı, birleşme partisinde her sezon olduğu gibi bu sezonda şarkı yarışması yapılacağını duyurdu. Yarışmacılar ses koçları eşliğinde yarışmaya hazırlanacak. Tarık Sezer ve orkestrası eşliğinde şarkılarını seslendirecek. Misafirler de yarışmada yer alacak.

Birleşme partisinin hemen ardından takımlar değişecek ve sayılar eşitlenecek. Birleşme partisinin ertesi günü “Arkadaşlarınıza sorduk” oyunu oynanacak. Kazanan takım ise 1 milyon TL’lik ödülün sahibi olacak.