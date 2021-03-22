Survivor'da 2. eleme adayı kim oldu? 21 Mart Survivor’da dokunulmazlığı kim kazandı?

Survivor'da 2. eleme adayı kim oldu? 21 Mart Survivor’da dokunulmazlığı kim kazandı?

Survivor Türkiye’de ünlüler ile gönüllüler arasında kıran kırana dokunulmazlık mücadelesi yaşandı. Dokunulmazlığı kazanan takım ada konseyinde bir eleme adayı çıkardı. Peki 2. eleme adayı kim oldu?

Survivor Türkiye'de birleşme partisi öncesinde son dokunulmazlık oyunu oynandı.

Ünlüler ile Gönüllüler, farklı bir parkurda ellerinde balyozları ile engelleri aşmaya çalıştı. Dokunulmazlık oyununda mücadeleyi kazanan takım rahat bir nefes alırken, kaybeden takım ise ada konseyine bir eleme adayı seçti.

Peki, 21 Mart Pazar Survivor’da dokunulmazlığı kim kazandı? Haftanın 2. eleme adayı kim oldu? İşte detaylar..

21 MART DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyunu avantajı kazanan Ünlülerin seçimi sonrasında dokunulmazlık oyununda yarışmacılar, engelleri kıra kıra parkuru geçtiler. Finalde ise çekiç atarak üç seramiğin kırılması gerekiyordu.

İki takım da bu kritik dokunulmazlık almak istiyordu. Kıran kırana mücadele içinde geçen oyunda karşılıklı alınan sayılar ile devam etti.

Kıyasıya mücadelede 10-7 skorla 2. dokunulmazlık oyununu kazanan Ünlüler takımı oldu.

SURVİVOR’DA 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor’da bu akşam dokunulmazlık oyununu kaybeden takım Gönüllüler oldu. Toplanan ada konseyinde Gönüllüler takımı için SMS halk oylaması yapıldı.

Sonrasında ada oylamasına geçildi ve gitme adayını belirlemek için isimler yazıldı.

Oylamadan Ayşe, Hanzade ve Aleyna Çalışkan’ın isimleri çıktı. Bu isimler arasında isimler aynı sayıda yazılan Hanzade ve Aleyna Çalışkan, birlikte eleme adayı oldu.