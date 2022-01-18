Survivor’da 3. eleme adayı kim oldu? 17 Ocak sürgüne giden isim...

Survivor’da 3. eleme adayı kim oldu? 17 Ocak sürgüne giden isim...

Survivor All Star’da haftanın üçüncü eleme adayı ve sürgün kampının yolunu tutacak isim belli oldu. Peki 17 Ocak 2022 Survivor'da eleme adayı hangi yarışmacı oldu? Sürgün kampına kim gitti?

Survivor 2022 All Star'da ünlüler ve gönüllüler arasındaki kıyasıya mücadele devam ediyor.

Haftanın 3. dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya gelen yarışmacılar arasından kaybeden takım bir eleme adayı belirledi ve bir arkadaşlarını sürgün kampına gönderdi.

Son bölümü kaçıranlar ise neler yaşandığını merak ediyor.

Peki Survivor 2022 All Star'da 3. eleme adayı kim oldu, sürgüne kim gitti? 17 Ocak Survivor 2022 All Star'da dokunulmazlık oyunu kim kazandı?

İşte Survivor'da yaşananlar...

SURVİVOR’DA 3. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor All Star son bölümde dokunulmazlığı kaybeden Gönüllüler takımı için konsey toplandı. Bazı sert tartışmaların yaşandığı konseyde üçüncü eleme adayı için isimler yazıldı.

En çok oy verilen kişi Gizem Kerimoğlu, haftanın üçüncü eleme adayı oldu.

DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor All Star’da önce kadın yarışmacıların, sonrasında erkek yarışmacıların oynadığı dokunulmazlık oyunu bayrak yarışına gitti.

İlk turda kazanan Ünlüler olurken ikinci turda Gönüllüler kazandı. Bayrak yarışında ise Ünlüler takımı, 3-0 skorla kazandı. Böylece, Survivor’da haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununu kazanan Ünlüler oldu.

SÜRGÜNE KİM GİTTİ?

Dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler takımı, Survivor 2022 All Star’da haftanın üçüncü eleme adayını belirlemek zorunda kaldı.

Acun Ilıcalı'nın yönettiği konseyde gönüllüler takımı oylama yaptı.

Survivor'da adı en fazla yazılan isim Gizem oldu. 7 arkadaşının adını yazdığı Gizem Kerimoğlu, hem eleme adayı oldu hem de sürgün kampına gönderildi.