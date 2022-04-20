Survivor'da acil durum konseyi toplanacak

Survivor'da her gün farklı ve yeni gelişmeler yaşanırken, Acun Ilıcalı bir değişikliğin daha olacağını söyledi. Acil durum konseyinin toplanacağını söyleyen Ilıcalı, herkesi şaşırttı.

TV8 ekranlarında yayınlanan ve Acun Ilıcalı tarafından hazırlanan Survivor yarışması, All Star olarak ekranlara gelmeye devam ediyor.

Zorlu parkurların ve zorlu yaşam koşullarının yarışmacılara sunulduğu Survivor, All Star olarak en iyileri bir araya getirdi.

Son yıllarda yarışan ve adını duyuran yarışmacıların bir araya toplandığı Survivor'da kavgalar ve değişimler ise eksik olmuyor.

Bazı isimlerin tartışmalarının öne çıktığı yarışmada bu sene yaşanan yenilikler, izleyicilerin şaşkınlığına neden oluyor.

Bu yaşanan değişimlere bir yenisi daha eklenecek. Acun Ilıcalı bu değişimi acil durum konseyinde açıklayacak.

Acil durum konseyi toplanıyor

Survivor All Star 2022 heyecanı sürerken bu hafta adaya Yağmur Banda veda etti. Sevilen yarışmada bu akşam Acun Ilıcalı yeni açıklamalara imza attı ve yeni takımlarla ilgili beklenen duyuruyu yaptı.

Acun Ilıcalı açıklamasında, " Yarın akşam bir acil durum konseyi var takımlarda değişiklik olacak." dedi.

Sevilen yarışmada yeni takımların nasıl olacağı henüz netlik kazanmış değil ancak Acun Ilıcalı Perşembe akşamı yeni takımların açıklayacaklarını duyurdu.