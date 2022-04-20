Petrol
108.16
0.85%
Euro
15.84
-0.07%
Dolar
14.61
0.04%
Altın
927.09
0.00%
Borsa
2475
0.61%
Bitcoin
614.098
2.31%
BTXN Coin
30.00
-3.25%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Güneşli 13 C

    Survivor'da acil durum konseyi toplanacak

    Survivor'da her gün farklı ve yeni gelişmeler yaşanırken, Acun Ilıcalı bir değişikliğin daha olacağını söyledi. Acil durum konseyinin toplanacağını söyleyen Ilıcalı, herkesi şaşırttı.
    • Haber Merkezi
    • 20.04.2022 - 12:21
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Survivor'da acil durum konseyi toplanacak

    TV8 ekranlarında yayınlanan ve Acun Ilıcalı tarafından hazırlanan Survivor yarışması, All Star olarak ekranlara gelmeye devam ediyor.

    Zorlu parkurların ve zorlu yaşam koşullarının yarışmacılara sunulduğu Survivor, All Star olarak en iyileri bir araya getirdi.

    Son yıllarda yarışan ve adını duyuran yarışmacıların bir araya toplandığı Survivor'da kavgalar ve değişimler ise eksik olmuyor.

    Bazı isimlerin tartışmalarının öne çıktığı yarışmada bu sene yaşanan yenilikler, izleyicilerin şaşkınlığına neden oluyor.

    Bu yaşanan değişimlere bir yenisi daha eklenecek. Acun Ilıcalı bu değişimi acil durum konseyinde açıklayacak.

    Acil durum konseyi toplanıyor

    Survivor All Star 2022 heyecanı sürerken bu hafta adaya Yağmur Banda veda etti. Sevilen yarışmada bu akşam Acun Ilıcalı yeni açıklamalara imza attı ve yeni takımlarla ilgili beklenen duyuruyu yaptı.

    Acun Ilıcalı açıklamasında, " Yarın akşam bir acil durum konseyi var takımlarda değişiklik olacak." dedi.

    Survivor da acil durum konseyi toplanacak #1

    Sevilen yarışmada yeni takımların nasıl olacağı henüz netlik kazanmış değil ancak Acun Ilıcalı Perşembe akşamı yeni takımların açıklayacaklarını duyurdu.

    Survivor da acil durum konseyi toplanacak #2

     


    İlginizi Çekebilir

    Türkiye'nin Birleşik Krallık'a ihracatı artmaya devam ediyor
    Ekonomi

    Türkiye'nin Birleşik Krallık'a ihracatı artmaya devam ediyor

    Tesla Ailelerin Refah Düzeyini Yükseltmek İçin Yeni Bir Proje Başlattı
    Tesla

    Tesla Ailelerin Refah Düzeyini Yükseltmek İçin Yeni Bir Proje Başlattı

    Filistin'i bölen Ayrım Duvarı, grafitilerle süslendi
    Dünya

    Filistin'i bölen Ayrım Duvarı, grafitilerle süslendi

    Görüş Bildir