Survivor'da aile ödülünü kim kazandı? Canlı yayında duygusal anlar..

Survivor 2021 yeni bölümünde yarışmacılar ailelerini görebilmek için mücadele etti. Canlı yayında duygusal anların yaşandığı programda nefesler tutuldu. Peki aile ödülünü kim, hangi takım kazandı?

Survivor 2021'de yarışmacılar aylar sonra ailelerini görme şansı elde etti.

Ailelerinden bir fert, oyun öncesinde yarışmacılar ile kısa süreli de olsa hasret giderdi.

Mavi takım ve Kırmızı takım, aileleriyle daha fazla görüşebilmek için kıyasıya mücadele etti. Kazanan takım ise canlı yayında belli oldu.

Ekran başındakilere de duygusal anlar yaşatan Survivor’da aile ödülü oyununu kim kazandı? İşte aile ödülüne dair detaylar..

SURVİVOR AİLE ÖDÜLÜNÜ HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor 2021’de bu akşam aile ödülü ilk oyunu oynandı. Oyun, 12’de bitecekti. Oyuna iyi başlayan Mavi takım, 4-1 öne geçti. Kırmızı takım, 6-2 geride kaldığı oyunda üst üste aldığı sayılar ile 7-6 öne geçmeyi başardı.

Survivor’da aile ödülü oyunu ilk ayağı büyük çekişmeye sahne oldu. Kırmızı takım, 6-2’den geri gelerek skoru 9-7 lehine çevirmeyi başardı. Kırmızı takım, rakibi karşısında bu geriden gelişi skoru 11-8’e kadar taşımayı başardı.

Canlı yayına geçilen oyunda takımlardan iki kadın, iki erkek yarışmacı seçildi. Kırmızı takımda İsmail, Mavi takımda Dora dışındaki yarışmacılar arasında eşleşme yaptı. Canlı yayında Mavi takımdan mucize bir geri dönüş yaşandı. Üç karşılaşmayı kazanan Mavi takım, skoru 11-11 yaparak oyunu bayrak yarışına taşıdı.

Bayrak yarışında parkura Berkay – Aleyna Kalaycıoğlu, Poyraz – Merve çıktı. Atıcıların Berkay ve Poyraz olduğu bayrak yarışında nefesler tutuldu. Atışlarda hedefin artırıldığı bayrak yarışında Mavi takım galip geldi. Böylece, aile ödülü 1. oyununu 12-11 skorla kazanan Mavi takım oldu.