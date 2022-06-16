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Survivor'da araba ödülünü kazanan yarışmacı

Survivor'da araba ödülünü kazanan yarışmacı

Survivor'da dün akşam, her yıl merakla beklenen Survivor araba ödülü için mücadele edildi. Lüks otomobilin sahibi ise Batuhan Karacakaya oldu.