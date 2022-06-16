Petrol
119.57
0.89%
Euro
18.047
0.15%
Dolar
17.2864
0.28%
Altın
1.016
0.13%
Borsa
2531
0.00%
Bitcoin
380.384
2.24%
BTXN Coin
9.16
0.77%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Güneşli 19 C

    Survivor'da araba ödülünü kazanan yarışmacı

    Survivor'da dün akşam, her yıl merakla beklenen Survivor araba ödülü için mücadele edildi. Lüks otomobilin sahibi ise Batuhan Karacakaya oldu.
    • Haber Merkezi
    • 16.06.2022 - 09:43
    • Güncelleme : 16.06.2022 - 09:49
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Survivor'da araba ödülünü kazanan yarışmacı

    Survivor All Star 2022 sezonunda, 15 Haziran Çarşamba akşamı çeyrek finalin startı verildi.

    Avatar Atakan'ın elenmesinden sonra bireysel performanslara geçen Survivor All Star'ın dün akşam heyecanlı anlar yaşandı.

    TV8 ekranlarına gelen 135. bölümünde, dokunulmazlık oyunu oynanmadı.

    Acun Ilıcalı dokunulmazlık yerine Lexus NX 350h model otomobilin ödül olarak verildiği yeni bir yarışma yapıldı.

    Otomobil Batuhan'ın oldu

    Kadın ve erkek yarışmacıların karma olarak karşılaştığı araba oyununda finale Nisa ve Batuhan kaldı.

    Son etapta sayıyı alan Batuhan Karacakaya, 2,5 milyon değerinde lüks otomobilin sahibi oldu.

    Survivor da araba ödülünü kazanan yarışmacı #1

    Survivor da araba ödülünü kazanan yarışmacı #2

    Survivor da araba ödülünü kazanan yarışmacı #3


    İlginizi Çekebilir

    WhatsApp'a 'rahatsız etme' özelliği geliyor
    Teknoloji

    WhatsApp'a 'rahatsız etme' özelliği geliyor

    Kayseri'de ev sahibiyle tartışan kardeşler daireyi ateşe verdi
    3. Sayfa

    Kayseri'de ev sahibiyle tartışan kardeşler daireyi ateşe verdi

    Elektrikli araba devi hisseleri için alım zamanı!
    Tesla

    Elektrikli araba devi hisseleri için alım zamanı!

    Görüş Bildir