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- Survivor'da araba ödülünü kazanan yarışmacı
Survivor'da araba ödülünü kazanan yarışmacı
Survivor'da dün akşam, her yıl merakla beklenen Survivor araba ödülü için mücadele edildi. Lüks otomobilin sahibi ise Batuhan Karacakaya oldu.
- Haber Merkezi
- 16.06.2022 - 09:43
- Güncelleme : 16.06.2022 - 09:49
Survivor All Star 2022 sezonunda, 15 Haziran Çarşamba akşamı çeyrek finalin startı verildi.
Avatar Atakan'ın elenmesinden sonra bireysel performanslara geçen Survivor All Star'ın dün akşam heyecanlı anlar yaşandı.
TV8 ekranlarına gelen 135. bölümünde, dokunulmazlık oyunu oynanmadı.
Acun Ilıcalı dokunulmazlık yerine Lexus NX 350h model otomobilin ödül olarak verildiği yeni bir yarışma yapıldı.
Otomobil Batuhan'ın oldu
Kadın ve erkek yarışmacıların karma olarak karşılaştığı araba oyununda finale Nisa ve Batuhan kaldı.
Son etapta sayıyı alan Batuhan Karacakaya, 2,5 milyon değerinde lüks otomobilin sahibi oldu.