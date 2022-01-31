Survivor'da aşk krizi! Nisa-Ogeday 'intikam' aldı...Mert ve Sude ilişkisinde üçüncü isim...

Survivor All Star 2022, yarışmadan ziyade aşk dedikodularıyla gündemde. Son olarak Nisa ve Ogeday, , Mert Öcal'ın Sude'nın yanı sıra Survivor dışında bir sevgilisi olduğunu öne sürdü.

Survivor All Star, ilişki krizleriyle sosyal medyanın gündeminde.

Yarışmacılar arasında ortaya atılan laflar, adeta misillemeye dönüştü.

Survivor'da Evrim Nisa için "Bu kızın sevgililerine anlam veremiyorum" demiş ve Nisa'nın "Bana laf atmasan olmazdı Evrim" sözleri üzerine Nisa ve Ogeday'ın sevgili oldukları gündeme düşmüştü.

Survivor'un 30 Ocak akşamında yayınlanan yeni bölümünde Nisa ve Ogeday, Mert ve Sude hakkında bombayı patlattı.

Mert Öcal'ın Survivor dışında bir sevgilisi olduğunu ve Öcal'ın hem Sude Burcu ile hem de diğer isimle aynı anda birlikte olduğunu öne sürüldü.

Yaşananların ardından Öcal'ın sevgilisi olduğu iddia edilen Makbule'den dikkat çeken bir hamle geldi.

İşte Survivor'da Mert ve Sude ilişkisi ve yaşananlar...

SURVİVOR MERT VE SUDE OLAYI

Ogeday ve Mert'in konuşması, Nisa'nın ve diğer takım arkadaşların gelmesiyle alevlendi.

Ogeday, Mert'i güvenilir bulmadığını Sude'ye söylediğini ve ortada yanlış varsa bunu ortaya çıkarması gerektiğini üstüne basa basa söyledi.

Mert ise Ogeday'a, kendisini ne kadar tanıdığını ve bu yorumları yaptığını söyledi. Mert ile Ogeday arasındaki tartışma devam ederken Nisa geldi ve tartışmaya dahil oldu.

NİSA, OLAYA DAHİL OLDU

Nisa'nın dedikodu yaydığını söyleyen Mert röportajda, "Nisa ve Ogeday, Sude ve beni hoş olmayan durumlara düşürdüler" dedi.

Nisa'nın olayı diretmesi üzerine Mert Nisa'ya, "Senin her olduğun yerde bir şey çıkıyor farkında mısın? Kaos çıkıyor" dedi.

Konuya dahil olan Aycan Nisa'ya, "Ogeday ve sen ayıp ettiniz" dedi. Bunun üzerine Nisa ise, "Ben gözümün önünde gördüm Aycan" cevabını verdi.

Özel hayatın gündeme gelmemesini isteyen Mert, Survivor'un yarışma programı olduğunu söyleyince Nisa, "O zaman özel hayatını buraya getirmeyeceksin" dedi.

Bunun üzerine Mert ise, Nisa'nın 2020'den beri kendisine Survivor'da özel hayat yarattığını söyledi.

"BEN MERT'E ÇOK DEĞER VERİYORUM"

Tüm bunlar yaşanırken Sude her şeyi duyduğunu ama tartışma bölgesine gelemediğini söyledi. Nisa, Evrim ve Yağmur'la konuşan Sude ağlayarak, "Ben Mert'e çok değer veriyorum ama neyin içinde olduğumu bilmiyorum" dedi.

unun üzerine seyircilerin aklına Mert'in sevgilisi olduğu ve aynı zamanda Sude ile de aşk yaşadığı düşüncesi geldi.

MERT'İN SEVGİLİSİ

Mert'in sevgilisinin, eski Survivor yarışmacısı Makbule Şakalakoğlu olduğu iddia ediliyor. Makbule Şakalakoğlu'nun ise, Nisa Bölükbaşı'nın arkadaşı olduğu biliniyor.

ŞAŞIRTAN HAMLE

Mert Öcal'ın hem Makbule Şakalakoğlu hem de Sude Burcu ile aynı anda aşk yaşadığı iddiası, izleyicileri şaşkına çevirdi.

Yaşananlardan sonra Makbule Şakalakoğlu'ndan flaş bir hamle geldi. Mert Öcal ile Instagram'da takipleşen Şakalakoğlu, Survivor'ın dün yayınlanan bölümünün ardından Mert Öcal'ı takipten çıktı.