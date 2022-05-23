Survivor'da Atakan ve Adem gerildi: Seni üzerim

Survivor'da Atakan ve Adem gerildi: Seni üzerim

Survivor All Star'ın son bölümünde takımlar, üçüncü dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. Oyun sırasında gönüllüler takımından Atakan ile ünlüler takımından Adem arasında tartışma çıktı.

TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor 2022 All Star'da büyük finale doğru geri sayım devam ediyor.

Sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın üstlendiği ve Dominik'te oynanan Survivor All Star, 22 Mayıs Pazar akşamı 111. bölümüyle ekranlara geldi.

Adrenalinin bir an olsun düşmediği yarışmanın 111. bölümünde kırmızı ve mavi takım yarışmacıları, üçüncü kez dokunulmazlık ve ödül oyunu için karşı karşıya geldi.

3. dokunulmazlık ünlülerin oldu

Survivor 2022 All Star'da haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu, yine nefes kesen mücadelelere sahne oldu. Oyunu kazanan dokunulmazlığın yanı sıra ödülü de aldı.

Ödülü köfte, patates kızartması, salata ve tiramisu olan oyunu, hem kadınlarda hem de erkeklerde kazanan takım ünlüler oldu ve üçüncü dokunulmazlık da ünlüler takımına gitti.

Anıl'dan Ogeday'a 'taklitçi' benzetmesi

Anıl, Hikmet karşısında kaybettiği oyunun ardından bench'teki Ogeday ile tartışma yaşadı. Ogeday, oyun sonunda ''Anıl bizden hala." sözlerini sarf edince ipler gerildi.

Anıl ise Ogeday'a, ''Ogeday küçük Atakan olmuşsun. Böyle konuşmalar. Onun sözleri onun konuşmaları." şeklinde cevap verdi.

''Kaybetmeyi bil''

Ogeday'ın "Bu yarışmadaki tek sinirli kişi sensin Anıl." sözlerine karşılık Anıl, "Ben seni sivilde de tanıyorum Ogeday sen böyle değilsin." ifadelerini kullandı.

İkili arasındaki tartışma, Ogeday'ın ''Kaybetmeyi bil. Ayşe'yi kaç kere azarladın, benchte kaç kişiyi azarladın. Sonra da gidip herkesten özür diliyorsun." sözleri ile son buldu.

Ogeday ile oyuna çıkan Anıl, kazandığı sayının ardından ''Şimdi anladın mı kardeş o kırmızı takımdakinin kim olduğunu!'' diyerek Ogeday'ı işaret etti.

''Üzerim seni''

Atakan, Anıl'ın kazandığı oyunun ardından kırmızı takım bench'ine uyarı niteliğinde sözler sarf etti.

Atakan'a yanıt ise Adem'den geldi. Tartışmanın dozunun artması ile Atakan, "Üzerim seni'' sözlerini kullandı.

Adem'in ''Merak ettim nasıl üzeceksin beni söyle bakalım" sorusuna Atakan, ''Sakatlığın geçince alırım seni yener üzerim." yanıtını verdi.

Adem'in ''İyi 'R' yaptın.'' çıkışına Atakan, ''R'de bir numara senin. İstersen adı Radem olarak değiştirebilirim." dedi.

3. eleme adayı Hikmet oldu

Survivor'da ilk dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler, Berkan'ı potaya gönderirken ikinci oyunu ünlüler kaybetti ve Ayşe eleme adayı olarak seçildi. Gönüllüler takımında dokunulmaz olan Ogeday oldu.

Üçüncü dokunulmazlık oyununu gönüllüler takımı kaybettiği için takım konseye gitti. Konseyde yapılan oylama sonucu üçüncü eleme adayı Hikmet oldu.