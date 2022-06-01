Survivor'da Ayşe rakibi Evrim'e yardım edince konsey gerildi

Survivor All Star'da konseyde Ayşe'nin Evrim'e yardım etmesi, gergin anlara sahne oldu. Acun Ilıcalı, duruma 'Survivor tarihinde görülmüş şey değil' diye çıkıştı.

TV8'in fenomen yarışma programı Survivor All Star'da final yaklaştıkça tansiyon yükseliyor.

Kırmızı ve mavi takım üyeleri, dokunulmazlık oyunlarında ekstra mücadele veriyor.

Yarışmacılar, dün akşam dördüncü dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi.

Rakibine sembolü uzattı

Oyunun galibi 2-0 Gönüllüler takımı oldu ancak herkesi şaşkına çeviren bir olay yaşandı.

Ayşe, rakibi Evrim'e oyun esnasına sembolü uzatarak yardım etti.

Yarışmacıların yardımlaşması konseyde gergin anlara sebep oldu. Evrim'e yardım ettiği için sayı kaybeden Ayşe'ye kırmızı takımdan da eleştiri geldi.

Acun Ilıcalı tepki gösterdi

Yarışmacıları şoke eden olaya Acun Ilıcalı'dan da tepki geldi.

Ilıcalı, konuyla ilgili olarak "Sembol verme olayı Survivor tarihinde görülmüş şey değil. Biri "sembolü versene sepetten" diyor, öbürü de "al canım" diyor veriyor. Aklımıza böyle bir ihtimal gelseydi kural koyardık" ifadelerini kullandı.

"Merhamet ve empati" savunması

Söz hakkı alan Ayşe “Benim insanlığımı sorgulamak kimseye düşmez. Kendi arkadaşlığını kendi bitirdi. O beni yazmayacağını söyleyip yazdı. Sembolü verirken empati kurdum. Sayısını benden daha iyi attığı için aldı” ifadelerini kullandı.

Ayşe'nin merhametinden dolayı kendisine yardım ettiğini söyleyen Evrim gözyaşlarını tutamadı.

Evrim, "Ben Ayşe'den çok özür dilerim. Bu kadar onun zor duruma gireceğini düşünmedim. Birbirimizin kalbini bildiğimiz için yardım istedim. Elinden o sembolü alıp farkı açsaydın kalleşlik olurdu. Onun bana harekeri çok güzel bir kalbinin olduğunu bana yine gösterdi. Keşke o sayıyı almasaydım" dedi.