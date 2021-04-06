TV8'de yayımlanan Survivor 2021’in dün akşamki bölümünde ödül oyunu heyecanı vardı. Ödül oyunu sonrasında yarışmacılar, Acun Medya karşısında ter döktü. Peki, Survivor basketbol maçını kim kazandı?

TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler'in dün akşamki bölümü, ödül yarışı ve basketbol oyunu ile ekrana geldi.

İki takım da, büyük ödül olarak duyurulan haftanın ödül oyununda oldukça zorlandı. Kıran kırana geçen mücadelenin ardından kazanan takım belli oldu.

Ödül oyunu sonrasında ise NBA eski oyuncusu Marko Jaric'in de aralarında olduğu basketbol oyunu oynandı ve kazanan belli oldu.

Peki, Survivor’da basketbol maçını kim kazandı? 5 Nisan Survivor ödülü kazanan takım hangisi? İşte detaylar..

5 NİSAN SURVİVOR ÖDÜLÜ NEYDİ?

Büyük bir ödül için parkura çıkan Ünlüler ve Gönüllüler takımı yarışmacıları arasında kıyasıya bir mücadele yaşandı.

Yarışı kazanan takım, tekneyle restorana giderek yemek yeme hakkına sahip olurken, müzik dinleyerek soğuk kahve içmeye de hak kazanacak. Heyecanın dorukta olduğu basketbol oyununun ödülü de cheescake olarak belirlendi.

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Acun Ilıcalı'nın büyük ödülü açıklaması sonrasında iki takım da hırslandı. İlk 5 sayıyı alan Ünlüler takımı, tadım yapma hakkı kazandı. Oyunun kazananı ise Melis'in sayısı ile Ünlüler takımı oldu.

SURVİVOR BASKETBOL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Acun Medya ve Survivor 2021 takımı, dün akşam basketbol oyunu ile izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı.

Acun Ilıcalı takımına bir dünya yıldızı olan NBA eski oyuncularından Marko Jaric'i dahil etti. İki takımın da skoru baş başa giderken oyunun kazananı 38-39 skor ile Acun Medya oldu.