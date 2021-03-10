Survivor'da Çağrı Atakan diskalifiye mi oldu? Acun Ilıcalı'dan yaptırım kararı..

Survivor yarışmasının son bölümlerinde yaşanan gerginlik sonucunda Acun Ilıcalı'dan yaptırım kararı geldi. Sunucu Murat Ceylan ile sert bir şekilde tartışan yarışmacı Çağrı Atakan diskalifiye mi oldu?

Survivor Türkiye'de, Çağrı Atakan'ın iletişim oyunu sırasındaki hareketleri gündeme geldi. Oyun sırasında yaşanan bir olay nedeniyle Çağrı’nın Murat Ceylan’a “Ne yeter? Sana ne?” sözleri sonrasında Acun Ilıcalı’dan büyük tepki aldı.

Arkadaşıma yaptığın hareketi kabul etmiyorum diyen Acun Ilıcalı, Çağrı’ya zor bir soru sordu.

Şimdi gözler Çağrı’nın alacağı kararda olacak? Peki, Survivor Çağrı diskalifiye olacak mı?

SURVİVOR ÇAĞRI ATAKAN DİSKALİFİYE Mİ OLDU?

Survivor yeni bölümünde Gönüllüler ve Ünlüler takımı iletişim oyunu için karşı karşıya geldi..

Her geçen gün ada şartlarının zorlaştığı Survivor'ın olaylı yarışmacılarından Çağrı, bu kez Steven ile tartışma yaşadı.

Yarışmada Steven ile kavga eden ve üzerine yürümeye çalışan Çağrı'yı takım arkadaşları zor engelledi. 'Özür dileyecek' diye bağıran Çağrı araya giren Murat Ceylan'a da sinirlendi.

Sunucu Murat Ceylan'ın olaya müdahalede bulunması ve 'Çağrı yeter' demesiyle iyice sinirlenen ve kendine hakim olamayan Çağrı adeta deliye dönüyor ve ünlü sunucuya 'Ne yeter lan sana ne?' sözleriyle beklenmedik bir tepki verdi. Ünlüler takımının bir diğer yarışmacısı Öykü’nün “Yapma bitireceksin. Yapma” sözleri ile o anlarda yaşanan gerginliği gözler önüne serdi. ACUN ILICALI KONSEYİ TOPLADI

Survivor'da yaşanan olayın ardından Acun Ilıcalı acil durum konseyi kararı verdi. Konseyde oldukça gergin olduğu görülen Ilıcalı, sunucu Murat Ceylan'a bağıran ve üzerine yürüyen Çağrı Atakan'ın kendi isteğiyle ayrılmasını isteyerek bir ilke imza attı. Yarışmacının kendi isteğiyle ayrılmasını isteyen Ilıcalı, şunları söyledi;



Acun Ilıcalı konseyde şunları söyledi;

"Murat Ceylan'a yapılan hakareti kendime yapılmış sayarım. Yaptığın hareketi kabul etmiyoruz. Bizim temsil eden birine yapılan hareket benim açımdan kabul edilir değil. Görüntüleri 3 kere seyrettim. Sana yapacağımız yaptırımı söylüyorum;

Bizim bu konu ile ilgili kararımız şöyle; Sen bundan sonrası beş ödülden yararlanmayacaksın. Bu beş ödülden yararlanmamak Survivor şartlarında çok zoru durum. kafanda şunları da değerlendirmeni istiyorum. Ben bu sebepten seni yarışmadan elemem. Ama şu an yarışmayı bırakıyorum dersen de mutlu olurum."





ÇAĞRI ATAKAN ZAMAN İSTEDİ

Acun Ilıca'nın çıkışı üzerine Çağrı Atakan bunun cevabını bir sonraki konseyde vermek istediğini söyledi.



Sorun olmadığını söyleyen ünlü televizyoncu, "Ona posta koy, buna posta koy. Burası kimsenin çiftliği değil. Biz bunları hak etmiyoruz. Şöyle yapalım sen bir hafta düşün. Bir hafta sonra bize kararını bildir. " dedi.

Gözyaşlarına boğulan Çağrı’nın ne karar vereceği, ne söyleneceği merak ediliyor. Survivor yeni bölümde gözler ada konseyinde olacak.