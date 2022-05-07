Aleyna Kalaycıoğlu'na 'Survivor'da cinsel hayat' soruldu

Zorlu ada şartlarının ekranlara yansıdığı Survivor'da en merak edilen konulardan biri de cinsellik oluyor. İşte eski Survivor yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu'dan "cinsel hayat" hakkında açıklamalar...

Yıllardır ekran macerasını sürdüren Survivor, bu sezonda da heyecanlı anlara sahne oluyor.

Her yıl değişiklikler yaşansa da, Dominik'te zorlu günler geçiriliyor...

Aileleri ve sevdiklerinden uzak olan yarışmacılar, alışık olmadıkları ilkel yaşam şartlarında yarış mücadelesi veriyor.

Survivor'da ada hayatı izleyicilerin dikkatini çekerken en merak edilen konulardan birisi de cinsellik.

Cinsel hayatın ada koşullarında nasıl olduğu, izleyiciler tarafından sıklıkla sorgulanıyor.

"Survivor'da cinsel hayat nasıl?"

Survivor'ın eski yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu katıldığı bir YouTube programında merak edilen sorulara yanıt verdi.

Aleyna Kalaycıoğlu adada cinsellik olup olmadığına dair açıklamalarda bulundu.

Aleyna Kalaycıoğlu konuya dair "Benim tanıklık ettiğim olmadı. Şimdi biz regl filan olamadığımız için bizim erkeklik hormonu çok fazla baskılanıyor. O yüzden olamıyoruz. Hormonal çok dengesizlikler oluyor. O an kimin aklına böyle bir şey gelir bilmiyorum" dedi.

Cinsellikle ilgili soruları içtenlikle yanıtlayan Kalaycıoğlu sunucuların 'Mastürbasyon yapıyor muydunuz?' sorusu üzerine ise şaşkınlığını gizleyemedi. Kalaycıoğlu bu soruya yanıt vermekten kaçındı.