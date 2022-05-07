Petrol
113.22
2.09%
Euro
15.77
0.40%
Dolar
14.94
0.54%
Altın
905.21
0.95%
Borsa
2459
-0.31%
Bitcoin
546.874
-0.35%
BTXN Coin
14.66
-6.80%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 17 C

    Aleyna Kalaycıoğlu'na 'Survivor'da cinsel hayat' soruldu

    Zorlu ada şartlarının ekranlara yansıdığı Survivor'da en merak edilen konulardan biri de cinsellik oluyor. İşte eski Survivor yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu'dan "cinsel hayat" hakkında açıklamalar...
    • Haber Merkezi
    • 07.05.2022 - 12:04
    • Güncelleme : 07.05.2022 - 12:30
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Aleyna Kalaycıoğlu'na 'Survivor'da cinsel hayat' soruldu

    Yıllardır ekran macerasını sürdüren Survivor, bu sezonda da heyecanlı anlara sahne oluyor.

    Her yıl değişiklikler yaşansa da, Dominik'te zorlu günler geçiriliyor...

    Aileleri ve sevdiklerinden uzak olan yarışmacılar, alışık olmadıkları ilkel yaşam şartlarında yarış mücadelesi veriyor.

    Survivor'da ada hayatı izleyicilerin dikkatini çekerken en merak edilen konulardan birisi de cinsellik.

    Cinsel hayatın ada koşullarında nasıl olduğu, izleyiciler tarafından sıklıkla sorgulanıyor.

    "Survivor'da cinsel hayat nasıl?"

    Survivor'ın eski yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu katıldığı bir YouTube programında merak edilen sorulara yanıt verdi.

    Aleyna Kalaycıoğlu adada cinsellik olup olmadığına dair açıklamalarda bulundu.

    Aleyna Kalaycıoğlu konuya dair "Benim tanıklık ettiğim olmadı. Şimdi biz regl filan olamadığımız için bizim erkeklik hormonu çok fazla baskılanıyor. O yüzden olamıyoruz. Hormonal çok dengesizlikler oluyor. O an kimin aklına böyle bir şey gelir bilmiyorum" dedi.

    Cinsellikle ilgili soruları içtenlikle yanıtlayan Kalaycıoğlu sunucuların 'Mastürbasyon yapıyor muydunuz?' sorusu üzerine ise şaşkınlığını gizleyemedi. Kalaycıoğlu bu soruya yanıt vermekten kaçındı.

    Aleyna Kalaycıoğlu na Survivor da cinsel hayat soruldu #1

    Aleyna Kalaycıoğlu na Survivor da cinsel hayat soruldu #2


    İlginizi Çekebilir

    Kazanç odaklı Kripto Yatırım sırlarını açıklıyor!
    CryptoTrade

    Kazanç odaklı Kripto Yatırım sırlarını açıklıyor!

    Kilis'te silahlı kavga: 1 ölü 2 yaralı
    3. Sayfa

    Kilis'te silahlı kavga: 1 ölü 2 yaralı

    Ukrayna: Harkiv ve İzyum'a doğru karşı saldırıya geçtik
    Dünya

    Ukrayna: Harkiv ve İzyum'a doğru karşı saldırıya geçtik

    Görüş Bildir