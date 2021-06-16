Survivor'da eleme adayı kim oldu? 15 Haziran Survivor 2021 dokunulmazlığı kazanan isim..

Survivor'da eleme adayı kim oldu? 15 Haziran Survivor 2021 dokunulmazlığı kazanan isim..

Survivor 2021'in 120. bölümünde, haftanın 2. dokunulmazlık oyunu oynandı. Dokunulmazlık oyununu kazanan isim, ada konseyinde bir eleme adayı çıkardı. Peki Survivor'da haftanın 2. eleme adayı kim oldu?

Aylardır adada kalmak için büyük mücadele veren yarışmacılar, Survivor 2021'in 15 Haziran tarihli 120. bölümünde, haftanın ikinci bireysel dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi.

Dokunulmazlığın ikinci etabında kıran kırana mücadele eden yarışmacılar, kendilerini garanti altına almak için zorlu parkurda ciddi performans sergiledi.

Ardından bireysel dokunulmazlığı kazanan isim, ada konseyinde haftanın ilk eleme adayını söyledi. Yarışmayı yakından takip edenler, Survivor 2021'de eleme adayı kim oldu, bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? sorusuna yanıt aramaya başladı.

Peki, Survivor haftanın ikinci eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı? 15 Haziran Survivor 2021 dokunulmazlığı kim kazandı? İşte, detaylar...

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Büyük finale adım adım yaklaşan Survivor 2021'in 120. bölümünde, sayıları 6'ya düşen yarışmacılar, her geçen gün daha çok önem taşıyan dokunulmazlık oyununu almak için adeta canını dişine taktı.

Aşamalı olarak oynanan dokunulmazlık oyununda, yarışmacıların kum torbası ile topları fileye düşürmesi gerekiyordu. Yarı finale direkt kalan isimler Poyraz ve Berkay olurken, diğer yarışmacılar elendi.

İsmail - Dora, Ayşe - Aleyna karşılaşmasının ardından eşleşme Berkay - İsmail, Poyraz - Ayşe şeklinde oldu. Final turunda ise Berkay'a karşı 5-3 galip gelen Poyraz dokunulmazlık ödülü ve kolyesi ile birlikte son iletişim ödülünü kazanan isim oldu.

ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Dün akşam ekranlara gelen Survivor 2021'de haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kazanan yarışmacının, yanında iki arkadaşı ile beraber ödül alacağı açıklandı.

Dokunulmazlık oyunu ödülününün bir telekomünikasyon şirketi üzerinden ücretsiz GB, hediye çeki, telefon, tablet ve kulaklık gibi teknoloji ürünleri olduğu duyuruldu. İkinci dokunulmazlığı kazanan Poyraz, ödüle Ayşe ve Berkay'ı götürdü.

SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Kritik öneme sahip dokunulmazlık oyununu kazanarak dokunulmazlık sembolünün sahibi olan Survivor Poyraz, Acun Ilıcalı moderatörlüğünde yapılan ada konseyinde haftanın ikinci eleme adayını belirleme hakkına da sahip oldu.

Poyraz, Acun Ilıcalı'nın, "Hangi yarışmacıyı eleme potasına gönderiyorsun?" sorusuna, Aleyna yanıtını verdi. Poyraz, sevgi sıralamasını yaptığını söyleyerek Aleyna'ya daha uzak olduğunu dile getirdi.

Aleyna ise, "İstediğim kadar potaya gireyim, beni destekleyen kişilerle o potadan çıkacağım." dedi.