Survivor’da eleme adayı kim oldu? 7 Haziran 2021 Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan isim..

Survivor’da eleme adayı kim oldu? 7 Haziran 2021 Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan isim..

Survivor 2021'in 113. bölümünde, sezonun üçüncü bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı. Dokunulmazlık oyununu kazanan isim, ada konseyinde bir eleme adayı çıkardı. Peki Survivor 3. eleme adayı kim oldu?

Aylardır Dominik Cumhuriyeti'nde kıran kırana bir mücadele sergileyen yarışmacılar, Survivor 2021'in 7 Haziran tarihli 113. bölümünde, haftanın üçüncü bireysel dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi.

Büyük finale kısa süre kala her geçen gün daha da büyük bir gerilimin yaşandığı Survivor 2021'de son sekize kalan isimler, adada kalmak için parkurda kıyasıya mücadele etti.

Günün sonunda Survivor’da final yolunda kritik öneme sahip olan bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı. Ardından bireysel dokunulmazlık zırhını ve dokunulmazlık sembolünü kazanan isim, ada konseyinde haftanın üçüncü eleme adayını söyledi.

Yarışmayı yakından takip edenler, Survivor’da eleme adayı kim oldu, bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? sorusuna yanıt aramaya başladı.

Peki, Survivor haftanın üçüncü eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı? 7 Haziran 2021 Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? İşte, detaylar...

BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Acun Ilıcalı'nın sunumuyla TV8 ekranlarına gelen Survivor 2021'de adaların birleşmesi ile yarışmacıların bireysel olarak mücadele ettiği dokunulmazlık oyununda, en başarılı perfomans gösteren yarışmacı aynı zamanda 3. eleme adayını da belirleme hakkını kazandı.

Survivor 2021'in 7 Haziran tarihli bölümünde oynanan kritik bireysel dokunulmazlık oyununda yapılan sıralama turunun ardından eşleşmeler, Berkay - Dora, İsmail - Steven, Batuhan - Poyraz, Aleyna - Ayşe olarak belirlendi.

Kıran kırana mücadelelerin yaşandığı dokunulmazlık oyununda, Berkay - Dora eşleşmesinde Dora 2-0'lık avantaja sahipken Berkay, peş peşe kazandığı oyunlarla Dora'yı 3-2 genel skorla mağlup ederek üst tura çıkmayı başardı.

Aleyna - Ayşe karşılaşmasında ise Ayşe, rakibi Aleyna Kalaycıoğlu'nu 3-1'lik skorla mağlup ederek üst tura çıktı. İsmail Balaban ve Steven arasındaki karşılaşmada ise İsmail Balaban 3-2'lik skorla adını üst tura yazdıran isim oldu. Poyraz - Batuhan mücadelesinde üst tura çıkan isim ise 3-1'lik skorla Poyraz oldu.

Kritik bireysel dokunulmazlık oyunu yarı finalinde ise İsmail - Ayşe ile eşleşirken Berkay - Poyraz ile eşleşti. İsmail Ayşe eşleşmesinde kazanan İsmail olurken, Berkay Poyraz mücadelesinde kazanan Berkay oldu.

Böylelikle finalin adı İsmail - Berkay olmuş oldu. İsmail Balaban 5-1'lik skorla Berkay'ı mağlup ederek bireysel dokunulmazlık sembolünü kazanan isim oldu.

SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Zorlu geçen bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Survivor İsmail, Acun Ilıcalı moderatörlüğünde yapılan kritik ada konseyinde haftanın 3. eleme adayını belirleme şansını elde etti.

Dokunulmazlık sembolünü kazanan İsmail, başarılı bir yarışmacı olduğunu belirterek mavi takım yarışmacısı Ayşe Yüksel'i 3. eleme adayı olarak seçtiğini açıkladı.