Survivor'da eleme adayları kimler oldu? 31 Ocak Survivor sürgün yolcuları...

Survivor 2022 All Star'ın 31 Ocak Pazartesi ekrana gelen son bölümünde haftanın 3. ve 4. eleme adayları belli oldu. Peki sürgün adasına kimler gitti? İşte son bölümde yaşananlar...

Survivor 2022 All Star'da haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu 31 Ocak Pazartesi akşamı ekrana geldi.

Survivor'da ünlüler ve gönüllüler takımları zorlu platformda dokunulmazlığı kazanabilmek için yarıştı.

Dokunulmazlığı kaybeden takımda ise sürgün adasına giden ve eleme potasına giren yarışmacılar belirlendi.

Konsey ise oldukça gergin geçti...

Peki Survivor'da haftanın eleme adayı kimler oldu? Sürgün adasına hangi yarışmacılar gitti? İşte 31 Ocak Survivor'da yaşananlar...

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor’da zorlu bir dokunulmazlık oyunu mücadelesi yaşandı. Ünlüler ve gönüllüler takımları zorlu parkurda kıyasıya mücadele etti. Ünlüler takımı açık ara farkla kazanarak üçüncü dokunulmazlığı aldı.

SURVİVOR HAFTANIN ELEME ADAYLARI

Survivor'da bu hafta sürgün adasına gönderilen ilk yarışmacı Barış Murat Yağcı olmuştu. Haftanın ikinci dokunulmazlığını kaybeden ünlüler takımında Birsen Bekgöz eleme adayı olmuş ve sürgün adasına gitmişti.

Survivor 14. Bölüm Fragmanı VİDEO



3. VE 4. ELEME ADAYI

Survivor'da pazartesi akşamı iki eleme adayı daha çıkarıldı. Dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler takımında yapılan oylamada üçüncü eleme adayı gönüllülerden Evrim Keklik oldu.

Performans birincisi olan Batuhan'ın seçimi ile dördüncü ve son aday Mert Öcal oldu.